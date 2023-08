Fonte foto: Oppo

Oppo investe ancora nel settore degli smartphone pieghevoli presentando il nuovo Oppo Find N3 Flip. Si tratta della seconda generazione del flip phone del brand (nononstante il nome “N3”) che arriva a meno di un anno di distanza dal debutto di N2 Flip, commercializzato poi in Italia a inizio 2023.

Il nuovo pieghevole è già disponibile in preordine e punta a diventare un nuovo riferimento per questo segmento di mercato, in forte crescita negli ultimi anni.

Oppo Find N3 Flip: caratteristiche tecniche

Il nuovo Oppo Find N3 Flip ha un display pieghevole da 6,8 pollici, realizzato con tecnologia AMOLED LTPO e dotato di risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sulla scocca esterna c’è spazio per un display secondario da 3,26 pollici.

Il display esterno ha le stesse dimensioni della generazione precedente ma Oppo ha introdotto importanti novità, con un maggiore supporto ad app e widget e la possibilità di gestire la navigazione, la musica e di garantire l’accesso alle app social senza dover “aprire” lo smartphone per usare il display principale.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 9200, realizzato con processo produttivo a 4 nm, che garantirà una marcia in più rispetto al Dimensity 9000+ montato da N2 Flip.

Per il momento, Oppo ha annunciato due varianti dello smartphone, entrambe con 12 GB di RAM. La versione base avrà 256 GB di storage mentre la versione top di gamma avrà 512 GB. In futuro, soprattutto in alcuni mercati come l’Europa, potrebbe arrivare anche una variante più economica con 8 GB di RAM.

A completare la scheda tecnica del nuovo Oppo Find N3 Flip troviamo una tripla fotocamera posteriore: il sensore principale è da 50 Megapixel (con OIS) e viene affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e da un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel (con zoom ottico 2x) assente nella precedente generazione. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Oppo Find N3 Flip ha una batteria da 4.300 mAh di capacità, con possibilità di ricarica rapida grazie a una potenza di ricarica di 44 W. C’è spazio anche per un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 13 con varie personalizzazioni per adattare il software al display pieghevole e per sfruttare al meglio il display esterno.

Oppo Find N3 Flip: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Find N3 Flip è già in preordine per il mercato cinese. Il listino parte da 6.799 yuan pari, al cambio attuale, a poco meno di 900 euro. Per il momento, non ci sono conferme in merito a una (probabile) commercializzazione internazionale.

Come già avvenuto con N2 Flip, infatti, Oppo potrebbe portare il suo pieghevole sul mercato globale a distanza di qualche mese dall’avvio delle vendite in Cina. Il prezzo globale dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.200 euro, in linea con quello della precedente generazione.