Oppo Find X5: la fotocamera posteriore è rivoluzionaria

Non è ancora chiaro se si chiamerà Find X4 o Find X5, ma il top di gamma di Oppo dovrebbe presto arrivare. A causa della tetrafobia – che porta i cinesi a temere il numero 4 – il successore di Find X3 potrebbe abbracciare il numero 5 e debuttare fra pochi mesi con delle caratteristiche molto interessanti.

In questi giorni, varie indiscrezioni e rendering ci hanno dato un assaggio di come potrebbe essere Oppo Find X5 e la sua versione Pro. Sebbene le specifiche possano essere ipotizzate sulla base delle mosse delle compagnie concorrenti, il design rimane una prerogativa dell’azienda e, se venissero confermate le prime immagini, potrebbe essere davvero sorprendente. Ciò riguarda soprattutto la parte posteriore del device e la configurazione delle fotocamere, mentre quella anteriore non dovrebbe discostarsi molto da quanto visto in questi anni, ovvero la classica configurazione punch-hole con display forato.

Oppo Find X5, come sarà

Stando alle rivelazioni di DigitalChatStation su Weibo, il nuovo Oppo Find X5 arriverà in due varianti: la prima con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e la seconda con MediaTek Dimensity 9000, i chipset top di gamma dei due produttori. Almeno la prima dovrebbe essere caratterizzata da acceleratore IA (NPU) MariSilicon X sviluppato da Oppo e caratterizzato da processo produttivo TSMC a 6 nanometri.

In base ai rendering forniti dal noto informatore OnLeaks, la versione Pro della serie dovrebbe avere una particolare colorazione viola ed una fotocamera rivoluzionaria. Infatti, secondo quanto emerge dalle immagini di Oppo Find X5 Pro, il modulo che accoglie i sensori fotografici potrebbe avere un design innovativo: anziché essere un elemento a sé stante, sembra ottenuto tramite la curvatura del vetro che ricopre il telaio ed ha una forma simil trapezoidale.

Per quanto riguarda gli obiettivi, potrebbe trattarsi di due da 50 megapixel, primario e ultra grandangolare e un telefoto da 13 megapixel. Nella parte anteriore, invece, potrebbe esserci una fotocamera selfie da 32 megapixel all’interno del foro situato nello spigolo in alto a destra.

Se le ultime indiscrezioni trovassero conferma, Oppo Find X5 Pro dovrebbe avere un display Samsung AMOLED con risoluzione Quad HD+ di tipo LTPO 2.0, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e diagonale di 6,78 pollici.

Oppo Find X5, quando arriva

Sulla scia degli altri top di gamma del 2022, il nuovo Oppo Find X5 – insieme alla sua versione Pro e forse anche a quella Lite – dovrebbe fare il suo debutto nei primi mesi dell’anno. Basti pensare che Find X3 è stato lanciato a marzo del 2021.

Il tipster Arsenal avrebbe pubblicato sul proprio profilo Weibo anche i possibili prezzi di Find X5 per il mercato cinese, che potrebbero partire da circa 4.499 yuan (circa 623 euro) per la variante base ed arrivare fino a 4.999 yuan (circa 692 euro). Come al solito, dovrebbe esserci un netto rialzo al momento dell’esportazione, a causa di tasse e costi di logistica.