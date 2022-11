Oppo Find X5, prezzo sensazionale per il Cyber Monday: minimo storico

Mancano solo ventiquattro ore alla fine della Black Week, il super evento organizzato da Amazon per festeggiare al meglio il Black Friday. E questo ultimo giorno coincide anche con il Cyber Monday, giornata successiva al venerdì nero e che è dedicata esclusivamente alle offerte sui prodotti tecnologici. Tecnologici come questo Oppo Find X5 che oggi troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il merito è del mega sconto del 31% che fa risparmiare ben 250€ sul prezzo di listino. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

L’Oppo Find X5 è in tutto e per tutto uno smartphone top di gamma, che strizza anche l’occhio a quelli di categoria superiore. E per capirlo basta leggere la scheda tecnica. Salta subito all’occhio la presenza di un comparto fotografico con pochi eguali. Oltre agli ottimi sensori che troviamo montati, Oppo ha anche realizzato un chip ad hoc che permette di scattare foto luminosissime in qualsiasi situazione, anche quando è buio. Ma non solo. L’intero comparto è realizzato con la collaborazione di Hasselblad, azienda svedese specializzata nelle fotocamere premium (e utilizzate solitamente dai fotografi professionisti). Per approfittare di questa super promo avete meno di ventiquattro ore (scade oggi alle 23:59), quindi dovete essere veloci.

Oppo Find X5: la scheda tecnica

Uno smartphone probabilmente sottovalutato in questo 2022, ma che regala grandi soddisfazioni a chi lo usa quotidianamente. Si tratta di un super top di gamma in grado di assicurare prestazioni fulminee e con un comparto fotografico molto interessante grazie alle diverse soluzioni adottate da Oppo. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica di questo Oppo Find X5.

Partiamo dallo schermo. Lo smartphone monta un ottimo display AMOLED da 6,55" con refresh rate a 120Hz, oramai uno standard per dispositivi con queste caratteristiche. Con una frequenza di aggiornamento così elevata il dispositivo diventa molto più fluido soprattutto nell’utilizzo quotidiano. Ma non finisce qui. È presente anche la tecnologia Bionic Eye Protection che protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu anche dopo un utilizzo intenso del dispositivo. A gestire il tutto troviamo il processore ultra-prestazione Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il vero punto forte di questo dispositivo, però, è il comparto fotografico. Oppo ha puntato molto su questo aspetto e ha anche stretto una partnership con l’azienda svedese Hasselblad, uno dei colossi del mondo della fotografia. Gli esperti di Hasselblad hanno lavorato soprattutto sul bilanciamento dei colori per renderli i più naturali possibili. Oppo, invece, ha impreziosito il tutto aggiungendo al comparto fotografico MariSilicon X, un processore aggiuntivo dedicato esclusivamente a questo aspetto e in grado di catturare video e scatti super nitidi e ricchi di dettagli, anche di notte. Passiamo alle caratteristiche tecniche. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera: quella principale è da 50MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare sempre da 50MP e da un teleobiettivo da 13MP con zoom ottico ibrido fino a 5x e zoom digitale 20x.

Chiudiamo con un’altra chicca: la batteria da 4800mAh supporta la ricarica super veloce da 80W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di trenta minuti.

Oppo Find X5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte che troviamo sul sito di e-commerce per uno smartphone riguarda sicuramente l’Oppo Find X5. Come abbiamo appena visto si tratta di un dispositivo con una scheda tecnica molto spinta, come è spinto lo sconto disponibile oggi. Troviamo lo smartphone in promo su Amazon a un prezzo di 549,99€, con uno sconto di ben il 31% che fa risparmiare esattamente 250€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 45,84€ al mese. La disponibilità è immediata, mentre la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

