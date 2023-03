Oppo Find X6 Pro avrà uno schermo da record

Oppo Find X6 Pro è il prossimo top di gamma che l’azienda cinese sta per lanciare sul mercato, in sostituzione dell’attuale Oppo Find X5 Pro (in foto d’apertura). E come ogni modello di fascia alta che si rispetti, sono già diversi i rumor che ne precedono l’uscita. L’ultimo di questi arriva dal famoso leaker Digital Chat Station che si è concentrato sul display che sarà integrato nel nuovo flagship di Oppo. Secondo il leaker cinese il Find X6 Pro avrà lo schermo con la più alta luminosità sul mercato, praticamente il doppio di quella, già elevata (1.300 nit), di Find X5 Pro.

Oppo Find X6 Pro, display da 2.500 nit

Secondo il leaker Oppo Find X6 Pro avrà un display realizzato da Samsung, per la precisione un OLED E6 a 10 bit. Questo avrà una dimensione di ben 6,8 pollici e una risoluzione QHD, pari a 1.440×3.168 pixel, con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Ma se queste specifiche sono abbastanza comuni per i display utilizzati negli smartphone di fascia alta 2023, quello che stupisce è la luminosità di picco che tale pannello è in grado di raggiungere.

Digital Chat Station parla di qualcosa come 2.500 nit, un valore record per i pannelli per smartphone. Questo significa, ad esempio una perfetta visione del display anche se questo è esposto direttamente alla luce del sole.

Digital Chat Station si sofferma anche sul design del nuovo top di gamma Oppo. Il Find X6 Pro verrà proposto anche in una versione rivestita (sul retro) di pelle vegana nel colore Desert Silver Moon, un beige molti elegante. Lo smartphone inoltre sarà molto sottile, con un spessore di 9,5 millimetir (poco, in relazione alla scheda tecnica) e un peso che non dovrebbe superare i 216 g.

Altre due versioni sono previste e in questo caso saranno ricoperte da un vetro protettivo per tenere al sicuro lo smartphone da graffi e cadute. Queste due versioni, nei colori Flying Spring Green e Cloud Ink Black, saranno più sottili ma un po’ più pesanti: il leaker ci dice che lo spessore sarà di 9,1 mm e il peso di 218 grammi.

Oppo lancerà anche una versione non Pro del suo Find X6. In questo caso il vetro protettivo sarà proposto solo nella parte anteriore, e questo andrà a beneficio del peso (207 grammi) e anche dello spessore che sarà di 8.9 mm. Tre le colorazioni previste: Flying Spring Green, Starry Sky Black e Snow Mountain Gold.

Oppo Find X6 e Pro: come saranno

Parlando delle specifiche tecniche sappiamo che il modello Find X6 standard avrà il SoC MediaTek Dimensity 9200. Precedenti indiscrezioni indicavano la possibilità che Oppo scegliesse di lanciare due modelli diversi con altrettanti SoC, ovvero il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e appunto il Dimensity 9200. Ora sembra che il produttore cinese si sia convinto a lanciare una sola versione con il SoC di MediaTek.

Il top di gamma Oppo Find X6 Pro ha invece il più potente SoC attualmente in commercio per smartphone Android, ovvero il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

Sempre il modello Pro si dovrebbe avere un comparto fotografico di tutto rispetto, composto da un trio di sensori da 50 MP, per la precisione il Sony IMX989 da 1 pollice di dimensioni come principale, e altri due Sony IMX890 da 1/1,56 pollici come ultra grandangolare e teleobiettivo. Per selfie e videochiamate si parla invece di un sensore Sony IMX709 da 32 MP.

Per gestire al meglio gli scatti effettuati, il Find X6 Pro dovrebbe inoltre essere dotato del processore d’immagine Oppo MariSilicon X2, non ancora ufficializzato, e non mancheranno anche altre due chicche, come sensore ToF 3D e uno multispettrale a 13 canali destinato alla lettura della luce ambientale.

Per quanto riguarda la batteria non si hanno notizie sulla capacità, ma Digital Chat Station afferma che il Find X6 Pro avrà la ricarica SuperVOOC da 100W, mentre il modello standard avrà una ricarica a 80W. Considerato che Oppo fa parte del gruppo BBK Electronics, del quale fa parte anche Realme, non è nemmeno da escludere che la potenza di ricarica di Oppo Find X6 Pro sia anche superiore: il recente Realme GT3, infatti, arriva a 240W.