Oppo Find X6 Pro sarà un ottimo cameraphone

Oppo è ormai quasi pronta a lanciare la nuova famiglia di smartphone Find X6 che, come ormai noto, sarà composta da due modelli, ovvero il Find X6 e Find X6 Pro. Secondo il noto leaker Digital Chat Station Find X6 Pro il modulo fotografico sarà costituito da 3 fotocamere posteriori tutte da 50 MP, tutte con sensori Sony.

Il principale sarà il già famoso Sony IMX989, quello da 1 pollice visto anche sullo Xiaomi 12s Ultra. Le novità, secondo il leaker riguardano le altre due fotocamere. Ci sarà anche una fotocamera ultra wide, con sensore Sony IMX890, mentre la terza fotocamera sarà un teleobiettivo, con sensore Sony IMX890 che metterà a disposizione anche uno zoom ottico 2,7X e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Il tutto completato da un sensore ToF (Time Of Flight) per aiutare con l’analisi della profondità dell’immagine. Quattro sensori che sarebbero supportati da un chip MariSilicon X2 dedicato all’elaborazione delle foto e agli algoritmi della fotocamera.

Oppo Find X6 Pro: come sarà

Oltre al sistema fotografico sono state svelate anche altre specifiche tecniche del prossimo flagship di Oppo. Find X6 Pro arriverà nelle varianti con processore Snapdragon 8 Gen 2 e MediaTek Dimensity 9200.

Avrà uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Digital Chat Station scrive inoltre di aver visto un prototipo del Find X6 Pro, con scocca in vetro e ceramica e uno spessore di 9,3 mm.

Il leaker Yogesh Brar, invece, ha recentemente svelato anche altre caratteristiche tecniche. Oppo Find X6 Pro dovrebbe arrivare in diverse versioni, con 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Questo smartphone Oppo sarebbe dotato di una batteria da 5.000 mAh che potrebbe essere ricaricata ad un massimo di 100W via cavo e 50W in modalità wireless. È molto probabile che Find X6 Pro arrivi sul mercato con Android 13 e l’interfaccia ColorOS 13.

Oppo Find X6 Pro: quando arriva

Ancora non è stata ufficializzata una data di lancio della nuova famiglia Find X6, ma tutto lascia presagire che verrà svelata a inizio 2023. Ovviamente non si sa nulla sul prezzo, ma prendendo come esempio il Find X5 Pro (nel video di apertura) che in Italia è stato lanciato a 1.299 euro è presumibile un costo molto simile anche per il prossimo Find X6 Pro.