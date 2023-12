Editor e copywriter, ho collaborato con importanti realtà editoriali italiane e mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: OPPO

Tra gli smartphone in arrivo a inizio 2024 ci sarà anche Oppo Find X7 Ultra, che punta a diventare un riferimento nella nicchia dei cameraphone. Tra le specifiche del nuovo dispositivo, infatti, ci sarà certamente anche il sensore Sony LYT-900, svelato pochi giorni fa dalla casa nipponica e, forse, altri tre ottimi sensori fotografici di ottima qualità.

Oppo Find X7 Ultra: come sarà

La presenza del sensore fotografico Sony LYT-900 su Oppo Find X7 Ultra è stata ufficializzata, sui social, dalla stessa Oppo. Il LYT-900 è uno degli ultimi presentati da Lytia, il nuovo brand di Sony per l’elettronica legata alla fotografia, un sensore da un pollice, con pixel da 1,6 micrometri e risoluzione di 50 Megapixel.

Sfruttando il pixel binning, il sensore andrà a scattare immagini da 12,5 Megapixel. Il sensore è di tipo Stacked CMOS, adottando un’architettura specifica, con uno strato riservato ai fotodiodi, per riuscire a catturare più luce e migliorare la qualità degli scatti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore è realizzato a 22 nm (il predecessore IMX989 era realizzato a 40 nm).

Il nuovo LYT-900 dovrebbe garantire un importante salto di qualità per la fotografia su smartphone. Sarà proprio il nuovo Oppo Find X7 Ultra a introdurre sul mercato questo sensore, provando a sfruttarne al massimo le capacità per diventare il miglior cameraphone del 2024, sfidando i prossimi modelli di Apple, Google, Sony e Samsung.

Oltre al nuovo sensore Lytia, Oppo Find X7 Ultra avrà altri tre sensori fotografici posteriori: uno ultra-grandangolare da 50 Megapixel e due teleobiettivi da 50 Megapixel (un Sony IMX890 3x e un sensore 6x). Ci sarà spazio anche per una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Olte alle ottime fotocamere, il nuovo top di gamma 2024 di Oppo avrà una scheda tecnica da vero flagship, con un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM, 512 GB/1 TB di storage e a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e ricarica wireless AirVOOC da 50 W.

Lo smartphone avrà un display da 6,8 pollici, con pannello OLED LTPO dotato di risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz variabile. Il pannello OLED sarà realizzato da BOE e dovrebbe caratterizzarsi per una luminosità di picco al top del mercato. Il sistema operativo sarà Android 14.

Oppo Find X7 Ultra: quando arriva

Il nuovo Oppo Find X7 Ultra sarà svelato in Cina nel corso del prossimo mese di gennaio 2024, insieme al resto della gamma Find X7. Lo smartphone arriverà anche sul mercato globale, nei mesi successivi. Al momento, però, non ci sono ancora conferme in merito a una distribuzione europea. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.