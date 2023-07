Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Oppo arricchisce la sua gamma di dispositivi con un nuovo tablet: Oppo Pad 2. Il modello è già disponibile in preordine in Italia con una promozione lancio accessibile, in esclusiva, sullo store ufficiale di Oppo.

Con il preordine è possibile avere anche la Oppo Pencil e la tastiera-cover Smart Touchpad Keyboard senza costi aggiuntivi. Il tablet si posiziona nella fascia media, proponendo un comparto tecnico molto interessante e in grado di offrire prestazioni elevate grazie ad un chip da top di gamma.

Le caratteristiche tecniche di Oppo Pad 2

Il nuovo tablet di Oppo ha diversi punti di contatto con il recente OnePlus Pad. Il dispositivo, infatti, ha un display LCD da 11,61 pollici con risoluzione di 2.800×2.000 pixel e refresh rate massimo di 144 Hz. Il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 7:5 e cornici ridotte.

A gestire il funzionamento del nuovo Oppo Pad 2 c’è, invece, il SoC MediaTek Dimensity 9000, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Il chip è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. Non sono disponibili ulteriori varianti di memoria per il mercato italiano.

A completare la scheda tecnica del nuovo tablet di Oppo troviamo una batteria da 9.510 mAh con ricarica rapida SuperVooc da 67W. Per una carica completa, secondo i dati diffusi dall’azienda, bastano 81 minuti.

Il comparto fotografico è formato da una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una anteriore da 8 Megapixel, che permette anche lo sblocco con il riconoscimento del volto. Con la fotocamera posteriore è possibile registrare video in 4K a 30 fps mentre l’anteriore è limitata a 1080p e 30 fps. Il tablet è disponibile esclusivamente in versione WiFi, senza la possibilità di utilizzare la connettività dati.

Le dimensioni sono pari a 258,03×189,39×6,54 mm a fronte di un peso di 552 grammi. Il sistema operativo è Android 13 con la personalizzazione apportata dall’interfaccia utente ColorOS 13. Da segnalare la funzione Multi-Screen Connect 2.0, pensata per migliorare la produttività e il multi-tasking. Il tablet è disponibile nell’unica colorazione grigia.

Prezzo e promo lancio di Oppo Pad 2 in Italia

Il nuovo Oppo Pad 2 è disponibile da subito in Italia. La promozione accessibile tramite l’Oppo Store per chi effettua il preordine, entro il 16 luglio, permette di acquistare il tablet al prezzo di 599,99 euro. Da notare, però, che nel prezzo sono inclusi anche gli accessori Oppo Pencil (dal valore di 99,99 euro) e Oppo Smart Touchpad Keyboard (dal valore di 149,99 euro).

La Oppo Pencil è un pennino con una latenza ridotta a 2 millisecondi e la fino a 4.096 livelli di pressione. La Smart Touchpad Keyboard, collegabile magneticamente al tablet, invece, pesa appena 360 grammi ed include un touchpad con supporto a varie gesture.