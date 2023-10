Fonte foto: Oppo

Oppo è uno dei produttori di smartphone più amati dagli utenti e, nel tempo, ha saputo portare sul mercato dispositivi con schede tecniche di buon livello, focalizzandosi più di recente sulle fotocamere, nello specifico sui ritratti. Non stupisce, dunque, che in molti si siano lasciati conquistare da questa decisione dell’azienda cinese, apprezzando sin da subito le caratteristiche di questi nuovi device.

Tra gli ultimi arrivati di casa Oppo, c’è il Reno 10 Pro, presentato ufficialmente solo qualche mese fa, ma già disponibile in sconto su Amazon. Grazie alle offerte del celebre e-commerce, infatti, il prezzo scende sotto i 550 euro, un’ottima occasione per risparmiare qualcosa e portare a casa un dispositivo versatile e dalle grandi potenzialità.

Oppo Reno 10 Pro: scheda tecnica

Oppo Reno 10 Pro ha un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro AGC DT-Star2.

Il processore scelto da Oppo è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un teleobiettivo con zoom 2X da 32 MP (f/2,0). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2,4) con AF.

Le opzioni di connettività comprendono, naturalmente, il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS. Presente anche il chip per l’NFC che l’utente può utilizzare per effettuare pagamenti contacless e per leggere le schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica.

La batteria ha una capacità da 4.600 mAh, con ricarica rapida cablata SuperVOOC a 80 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 13.

Oppo Reno 10 Pro: l’offerta su Amazon

Oppo Reno 10 Pro è uno smartphone di fascia medio-alta, con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità dove spicca sicuramente il comparto fotografico che, stando alle dichiarazioni dell’azienda cinese, promette foto di altissimo livello, soprattutto per quanto riguarda i ritratti.

Molto interessante anche l’autonomia che garantisce tranquillamente almeno un giorno di utilizzo e grazie alla ricarica da 80 W, consente di raggiungere il 50% di carica in appena 12 minuti e il 100% in circa 30 minuti.

Il prezzo di listino dell’Oppo Reno 10 Pro è di 649,99 euro, tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon per le prossime è possibile acquistare questo smartphone a 549,99 euro (-15%, -100 euro), l’occasione perfetta per chi vuole cambiare il proprio vecchio smartphone con un modello più recente.

