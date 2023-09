Oppo Reno 10: sconto fantastico per un ottimo cameraphone

Fonte foto: Oppo

Tra i brand più apprezzati dai consumatori c’è Oppo che, nel tempo, ha saputo realizzare smartphone di buon livello a un prezzo competitivo. Negli ultimi anni, complici i rincari che hanno colpito il mondo dell’elettronica di consumo, anche l’azienda cinese ha dovuto aumentare un po’ i prezzi, ma proponendo comunque telefoni molto interessanti che sono riusciti a fare breccia nel cuore degli utenti.

Tra i device più recenti c’è Oppo Reno 10 che, seppur arrivato in commercio solo da qualche mese, è già disponibile su Amazon a prezzo scontato.

Oppo Reno 10 – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 8/256 GB

Oppo Reno 10: scheda tecnica

Oppo Reno 10 ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 8 di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Lo smartphone ha anche la funzionalità RAM Expansion che permette all’utente di aggiungere fino a un massimo di 8 GB di RAM attingendo alla memoria interna del dispositivo (se disponibile).

Il comparto fotografico è una delle chicche di questo smartphone: è composto da un sistema a tre fotocamere che comprende un sensore principale da 64 MP (f/1,7), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un teleobiettivo 2X da 32 MP (f/2,0). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2,4). Si tratta di fotocamere tutte "vere" e "utili", non di sensori aggiunti solo per questioni di marketing.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche tipo le carte d’identità elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.600 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 67 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 13.

Oppo Reno 10: l’offerta su Amazon

Oppo Reno 10 è uno smartphone di fascia media, con una scheda tecnica di buon livello, ottima soprattutto per l’utilizzo giornaliero ma non solo.

Tra i punti di forza del dispositivo troviamo sicuramente il comparto fotografico, l’autonomia che grazie alla batteria da 4.600 mAh garantisce di arrivare tranquillamente fino a sera, anche con un utilizzo intenso. Grazie alla ricarica veloce SuperVOOC è possibile caricare il 50% della batteria in circa 24 minuti, mentre per una carica completa saranno necessari 50 minuti.

Ottimo anche il processore Qualcomm Snapdragon 778G che, seppur non più recentissimo, garantisce comunque buone prestazioni e consumi ridotti.

Il prezzo di listino è di 499,90 euro, più o meno in linea con gli altri device di questa categoria, dotati però mediamente di fotocamere meno evolute. Grazie all’offerta su Amazon, tuttavia, è possibile portare a casa questo smartphone a 449,99 euro (-10%, -49,9 euro) uno sconto interessante, perfetto per chi è in cerca di un telefono nuovo e sta solo aspettando l’occasione giusta.

Oppo Reno 10 – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 8/256 GB