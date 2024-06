La serie Oppo Reno 12 sta arrivando in Europa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovi Oppo Reno 12 e Oppo Reno 12 Pro stanno per arrivare anche in Europa. L’azienda cinese ha fissato l’evento di presentazione al prossimo 18 giugno a Ibiza

Fonte foto: Oppo

Dopo l’uscita ufficiale sul mercato cinese Oppo ha annunciato l’arrivo dei nuovi Oppo Reno 12 (in foto) e Oppo Reno 12 Pro anche in Europa, con un evento esclusivo che avrà luogo a Ibiza il prossimo 18 giugno.

Poche le informazioni al riguardo e, oltre alla data ufficiale, non ci sono altre conferme su questo attesissimo lancio. Con buone possibilità, comunque, i due smartphone della serie Reno 12 avranno schede tecniche speculari alla loro controparte cinese anche se potrebbero cambiare i tagli di memoria a disposizione.

Oltre a questo, stando sempre alle dichiarazioni ufficiali, la conferenza avrà tra i temi principali anche l’arrivo di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e altri device a marchio Oppo non meglio specificati.

Oppo Reno 12: scheda tecnica e prezzi

Il nuovo Oppo Reno 12 ha uno schermo OLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh date variabile fino a 120 Hz. Il processore scelto da Oppo è un MediaTek Dimensity 8250 con 12/16 GB di RAM e fino 512 GB di memoria interna.

Tre le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Le opzioni di connettività comprendono 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14.

Oppo Reno 12, come detto in apertura, sarà presentato ufficialmente nella versione destinata al mercato europeo il prossimo 18 giugno. Ancora nessuna indicazione sul prezzo e sulle versioni disponibili, ma conosciamo le disponibilità per il mercato cinese

Oppo Reno 12 – 12/256 GB: 2.699 yuan (344,43 euro)

Oppo Reno 12 – 12/512 GB: 2.999 yuan (382,72 euro)

Oppo Reno 12 – 16/256 GB: 2.999 yuan (stesso prezzo del modello 12/512 GB)

Oppo Reno 12 – 16/512 GB: 3.199 yuan (408,24 euro)

Oppo Reno 12 Pro: scheda tecnica e prezzi

Oppo Reno 12 Pro ha lo stesso display del modello base, un OLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Cambia il processore e stavolta Oppo ha optato per un MediaTek Dimensity 9200+ con 12 o 16 GB di RAM e di nuovo fino a 512 GB di memoria interna.

Anche su questo modello trovano posto tre fotocamere, con la principale da 50 MP con OIS, una ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP (f/2.0). La selfiecamera è di nuovo da 50 MP (f/2.0).

Speculari alla versione base le opzioni di connettività con il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

Indentica anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 80 W. Infine il sistema operativo è anche stavolta Android 14 con ColorOS 14.

Anche Oppo Reno 12 Pro arriverà ufficialmente sul mercato europeo a partire dal prossimo 18 giugno e anche stavolta non conosciamo il prezzo e la disponibilità. In Cina, però, il dispositivo viene venduto a