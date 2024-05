Oppo Reno12 e Reno12 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha presentato i nuovi Oppo Reno 12 e Oppo Reno 12 Pro. Per ora sono disponibili unicamente in Cina e non ci sono indicazioni su una eventuale versione global

Oppo ha presentato i nuovissimi Oppo Reno 12 (in foto) e Oppo Reno 12 Pro, due nuovi smartphone di fascia media, disponibili al momento solo per il mercato cinese, che condividono buona parte della scheda tecnica e, ad eccezione del processore che sul modello Pro è ovviamente più performante. A parte qualche altro dettaglio, sono praticamente speculari con moltissime affinità anche sul design.

Per ora non ci sono informazioni su un eventuale lancio in versione global ma, visto che dei device della serie precedente l’unico ad essere arrivato in Europa è stato l’Oppo Reno11 F 5G, non si esclude che anche i nuovi modelli possano avere un destino simile.

Oppo Reno 12: scheda tecnica e prezzi

Oppo Reno 12 ha un display OLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 8250 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione interna.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori, il principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP (f/2.0). La fotocamera anteriore è da 50 MP (f/2.0).

Interessante sottolineare la presenza di una suite di strumenti AI (molto simile a quella già vista sui Google Pixel 8) che permette all’utente di modificare le foto scattate in modo facile e veloce, componendo la foto migliore partendo da una sequenza di scatti.

Sempre in tema di intelligenza artificiale arrivano a bordo di questo smartphone moltissime funzioni interessanti utilizzabili grazie al nuovo assistente AI Xiaobu che consente di tracciare itinerari di viaggio, conversare in lingue diverse, semplificare la navigazione sul web e le ricerche e molto altro ancora.

Tra le connessioni a disposizione troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida via cavo da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente ColorOS 14. Infine il dispositivo è certificato IP65, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Il nuovo Oppo Reno 12 al momento è disponibile solo in Cina e non ci sono ancora indicazioni ufficiali sull’arrivo in Europa. Per i consumatori orientali il prezzo suggerito è di:

Oppo Reno 12 – 12/256 GB – 2.699 yuan (350,22 euro)

Oppo Reno 12 – 12/512 GB – 2.999 yuan (389,15 euro)

Oppo Reno 12 – 16/256 GB – 2.999 yuan (forse per errore il sito ufficiale propone lo stesso prezzo della versione 12/512 GB)

Oppo Reno 12 – 16/512 GB – 3.199 yuan (415,97 euro)

Oppo Reno 12 Pro: scheda tecnica e prezzi

Sull’Oppo Reno 12 Pro trova posto lo stesso display OLED da 6,7 pollici a risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass. Il processore stavolta è un MediaTek Dimensity 9200+ con 12 o 16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna.

Anche su questo modello sono tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP (f/2.0). La selfiecamera è di nuovo da 50 MP (f/2.0). Tornano anche su questo modello le modalità AI per modificare le foto.

Stesso discorso per il nuovo assistente Xiaobu che anche su Oppo Reno 12 Pro è in grado di aiutare l’utente nell’utilizzo del proprio smartphone, garantendo l’accesso a moltissime funzionalità AI.

Identiche all’altro modello le opzioni di connettività con il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

Uguale anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 80 W. Infine il sistema operativo è anche stavolta Android 14 con ColorOS 14. Presente anche stavolta la certificazione IP65.

Oppo Reno 12 Pro è disponibile unicamente per i consumatori cinesi e anche in questo caso non ci sono indicazioni su una eventuale versione global. Il prezzo suggerito è di