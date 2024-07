Galaxy S24, prezzo al minimo storico: a questo prezzo è un affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

È il Galaxy S24 il miglior affare che puoi fare oggi. E non stiamo esagerando. Lo smartphone super top di Samsung è disponibile con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e costa meno che al Prime Day. Un’offerta veramente unica e che sicuramente è valida pochissimi giorni, quindi vi consigliamo di approfittarne subito e di non perdere questa occasione. Non stiamo esagerando: il risparmio netto supera i 300 euro.

Per quanto riguarda il Galaxy S24 c’è ben poco da dire. Ultima versione dello smartphone top del produttore sudcoreano, è dotato delle migliori componenti del momento e soprattutto del nuovo sistema Galaxy AI, la tecnologia che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Un sistema innovativo e che semplifica l’utilizzo quotidiano del telefono. E il tutto gratuitamente, senza dover pagare un abbonamento extra.

Galaxy S24: prezzo, sconto e offerta Amazon

Uno sconto mai visto prima per il Galaxy S24. Da oggi trovi lo smartphone top di Samsung a un prezzo di 579,89 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Per capire la bontà dell’offerta basta calcolare il risparmio netto che supera i 300 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone top di gamma lo si riconosce subito, basta scorrere velocemente la scheda tecnica. E questo Galaxy S24 oltre ad avere tutti i requisiti per essere considerato un top di gamma, ha anche un altro aspetto: il sistema Galaxy AI. Lo abbiamo già introdotto all’inizio, ma merita un approfondimento. Galaxy AI è la novità più interessante lanciata da Samsung quest’anno. Si tratta di una tecnologia che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone, semplificandone l’utilizzo. Puoi cerchiare il contenuto presente in una foto e far partire immediatamente una ricerca sul web per capire di che cosa si tratta, trascrivere in maniera letterale una nota vocale, oppure effettuare una chiamata all’estero utilizzando la traduzione in tempo reale. Il tutto gratuitamente e in costante miglioramento.

Se già questa funzione rende il Galaxy S24 uno smartphone top di gamma, la scheda tecnica alza ancora di più l’asticella. A partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici e risoluzione FHD. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Exynos 2400 prodotto direttamente da Samsung, coadiuvato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Sullo stesso livello il comparto fotografico. Samsung ci ha abituato da sempre a fotocamere di livello assoluto e lo conferma anche in questo Galaxy S24. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Un trittico versatile e funzionale. Con in più tante tecnologie sviluppate da Samsung che ti aiutano a scattare foto e registrare video con una qualità senza pari. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel.

La batteria non è certo un problema del Galaxy S24. Arrivi a fine giornata senza troppi problemi e con il supporto della ricarica rapida hai una dose extra di energia in poco tempo.

