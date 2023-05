Gamma Oppo Reno 10 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha lanciato ufficialmente i nuovi Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+, durante un evento che si è svolto ieri, 24 maggio. Smartphone di fascia media, medio-alta e molto alta, si differenziano principalmente per il chip scelto: il Qualcomm Snapdragon 778G+ per la versione base, il più potente MediaTek Dimensity 8200 per il modello Pro e un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 per il Pro+, vero top di gamma di Oppo dotato anche di un’ottica periscopica.

Oppo Reno 10: caratteristiche e prezzi

Oppo Reno 10 ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.412×1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Il processore Qualcomm Snapdragon 778G e coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM e due tagli di memoria di archiviazione: 256 o 512 GB. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1,7) con AF, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un teleobiettivo da 32 MP (f/2,0). La selfiecamera, invece, è da 32 MP (f/2,4) con AF.

Tra le connessioni sono presenti il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione. La batteria è da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 80W. Infine il sistema operativo è Android 13 con ColorOS 13.

Oppo Reno 10 è già disponibile per il mercato cinese in tre colorazioni: blu, nero e oro. I prezzi al cambio attuale sono:

Oppo Reno 10 – 8/256 GB: 2.499 yuan (328 euro)

Oppo Reno 10 – 12/256 GB: 2.799 yuan (368 euro

Oppo Reno 10 – 12/512 GB: 2.999 yuan (394 euro)

Oppo Reno 10 Pro: caratteristiche e prezzi

Per il Reno 10 Pro Oppo ha optato per un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1.5K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Per il processore è un MediaTek Dimensity 8200 con 16 GB di RAM e due tagli di storage: 256 o 512 GB. Il comparto fotografico è composto da sensore principale da 50 MP (f/1,8) con autofocus e stablizzatore ottico OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un teleobiettivo da 32 MP (f/2,0). La fotocamera frontale, anche stavolta, è da 32 MP (f/2,4) con AF.

Le connessioni sono le stesse già viste sul fratello minore, quindi anche Oppo Reno 10 Pro ha il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C e i sistemi per il rilevamento della posizione. La batteria anche in questo caso è da 4.600 mAh ma la ricarica rapida cablata sale a 100W. Il sistema operativo è ancora Android 13, con interfaccia ColorOS 13.

Oppo Reno 10 Pro è disponibile in Cina negli stessi tre colori del modello più piccolo con: blu, nero, oro. I prezzi al cambio attuale sono:

Oppo Reno 10 Pro – 16/256 GB: 3.499 yuan (460 euro)

Oppo Reno 10 Pro – 16/512 GB: 3.899 yuan (513 euro)

Oppo Reno 10 Pro+: caratteristiche e prezzi

Oppo Reno 10 Pro+ ha il medesimo display già visto sul modello Pro: un AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1.5K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Cambia il processore: è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a cui si affiancano 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Cambia anche comparto fotografico e per questo top di gamma Oppo ha scelto un sensore principale da 50 MP (f/1,8) con AF e OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e uno zoom periscopico da 64 MP (f/2,5) con AF e OIS. Identica ai modelli precedenti la selfiecamera da 32 MP (f/2,4) con AF.

Identiche le connessioni: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C e GPS. In questo caso cresce leggermente la batteria arrivando a 4.700 mAh con ricarica rapida cablata a 100W. Il sistema operativo è sempre Android 13 con interfaccia ColorOS 13.

Il nuovo Oppo Reno 10 Pro+ è disponibile in tre colori: viola, nero e oro. I prezzi, al cambio attuale, sono di: