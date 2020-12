Oppo Reno 5 Pro 5G: caratteristiche top per lo smartphone

Oppo Reno 5 Pro 5G inizia a svelare le sue carte e, dalle prime informazioni, lascia intendere come abbia tutte le caratteristiche per piazzarsi tra gli smartphone più interessanti della stagione. A spiccare su tutte le feature è però lo schermo, una delle proposte più allettanti tra quelle sul mercato.

A rivelare le prime gustose rivelazioni sullo schermo del nuovo modello dell’azienda cinese, che si preannuncia come al solito molto buono per rapporto prezzo/caratteristiche è stato un sito completamente dedicato alle certificazioni HDR10+. Nello specifico, si tratta di una nuova tecnologia video in grado di aggiungere dei metadati dinamici al file sorgente, nei quali è compresa la gamma dinamica e le caratteristiche delle scene o dei singoli fotogrammi. Il tutto si traduce in una visione ancora più accurata e dettagliata dell’immagine rispetto ai precedenti standard, grazie a una mappatura estremamente dettagliata dei toni. Stando dunque a quanto riportato, alle caratteristiche già note di Oppo Reno 5 Pro 5G si aggiungerebbe anche questo nuovo dettaglio che potrebbe farne un vero top di gamma.

Oppo Reno 5 Pro 5G, schermo al top

Come già annunciato, Oppo Reno 5 Pro 5G sarebbe dotato di uno schermo estremamente performante, dotato di tecnologia HDR10+. A questo si aggiungono anche le caratteristiche trapelate attraverso il report rilasciato dall’organismo di certificazione TENAA, ovvero una risoluzione a 1080×2340 pixel per un display fullHD+ da 6.55 pollici.

Come riportato sul sito MySmartPrice, la piattaforma dedicata allo standard HDR10+ avrebbe riportato ben due varianti dello stesso modello. Entrambe le alternative, identificate attraverso i numeri seriali PDSM00 e PDST00, dovrebbero però essere in grado di supportare questa recente tecnologia grazie allo schermo di nuova generazione.

Oppo Reno 5 Pro 5G, caratteristiche tecniche

Tra gli altri dettagli svelati dalla certificazione TENAA, non manca quella relativa al sistema operativo, ovvero Android 11. Anche la batteria non è affatto male: si tratta infatti una versione a doppia cella, ognuna da 2.125 mAh, per un totale di ben 4.250 mAh con tecnologia di ricarica a 65 W SuperVOOC 2.0.

Per quanto riguarda il processore, invece, le notizie finora trapelate sono piuttosto contrastanti. Secondo le indiscrezioni Oppo Reno 5 Pro 5G dovrebbe montare un SoC octa-core da 2.6 GHZ Dimensity 1000+. I dubbi però permangono, visto che da una precedente indiscrezione sembrava che la scelta fosse ricaduta su un modello Qualcomm Snapdragon ancora non ben definito.

Oppo Reno 5 Pro 5G, data di lancio

Al momento non è stata rivelata alcuna data ufficiale per il lancio del nuovo smartphone di Oppo quindi, per informazioni più dettagliate, bisognerà ancora attendere.Sembra però che la prima destinazione sarà proprio la Cina, con la possibilità di ampliare la sua presenza sul mercato già in prima battuta.