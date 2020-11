I migliori smartphone Oppo da acquistare

Tra gli smartphone cinesi più interessanti in commercio ci sono i telefoni Oppo, brand del Paese del Dragone in grado di vantare ottimi tassi di crescita sul mercato europeo. Nonostante la concorrenza di Vivo e OnePlus, entrambi nello stesso gruppo di cui fa parte anche Oppo (BBK Electronics), e quella di marchi come Huawei, Xiaomi, Honor e Realme, l’azienda propone una gamma di telefoni molto gettonati con modelli per ogni fascia di prezzo. Scopriamo quali sono i migliori smartphone Oppo, con informazioni utili per capire come scegliere il device giusto.

I migliori smartphone Oppo economici (sotto 200 euro)

La selezione di telefoni Oppo comincia con i device di fascia bassa, dispositivi proposti ad un prezzo conveniente indicati per chi vuole un cellulare semplice ma funzionale e moderno. Questi sono gli smartphone economici Oppo da considerare per spendere meno di 200 euro.

Oppo A52

Fonte foto: Amazon

Il migliore smartphone economico Oppo è il modello A52, lanciato sul mercato a febbraio del 2020 quindi davvero recentissimo. Questo dispositivo Dual SIM è equipaggiato con un display FHD+ da 6,5 pollici, dispone del sistema operativo Android 10 e di un processore Snapdragon 665 octa-core a 2 GHz, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. La connettività è adeguata a un device entry level moderno, con Bluetooth 5.0, NFC e modulo 4G+ fino a 600Mbps, mentre il punto di forza è la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP, grandangolare da 8 MP, registrazione video 4K e fotocamera anteriore da 8 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 12+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Foto nitide e ben illuminate

Batteria potente

Memoria espandibile con microSD

Acquista Oppo A52 su Amazon.

Oppo A9 2020

Fonte foto: Amazon

L’A9 è senza dubbio uno dei migliori smartphone Oppo per batteria, infatti ha una capacità di 5000 mAh e la compatibilità con la ricarica veloce a 10 W, aspetti che insieme alle prestazioni hardware e software assicurano una lunga autonomia. L’Oppo A9 ha un processore affidabile octa-core con 4 GB di RAM e una memoria espandibile da 128 GB, il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC e il GPS. Il display da 6,5 pollici ha una risoluzione FHD+, inoltre c’è una fotocamera anteriore da 16 MP e quattro sensori posteriori, con fotocamera principale da 48 MP e grandangolare da 8 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Selfie chiari e dettagliati

Lunga autonomia

Ampio spazio di memoria

Compra Oppo A9 2020 su Amazon.

Oppo A72

Chi vuole comprare uno smartphone Oppo economico deve assolutamente valutare l’A72, inserito all’interno della nuova gamma 2020 e proposto con la classica quadrupla fotocamera posteriore. Questo modello è dotato di un sensore principale da 48 MP, un grandangolare da 8 MP e due camere complementari da 2 MP, con registrazione video 4K e fotocamera frontale da 16 MP per i selfie. Oppo A72 dispone di una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 18 W, un display FHD+ da 6,5 pollici e un processore con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Connettività moderna

Sensori fotografici potenti

Design innovativo e accattivante

Non perdere Oppo A72 a questo prezzo su Amazon.

I migliori smartphone Oppo di fascia media (sotto 400 euro)

Con un budget da 200 a 400 euro si possono trovare diverse opzioni davvero interessanti, per acquistare un telefono con un ottimo rapporto qualità prezzo e una dotazione completa. Vediamo i migliori smartphone Oppo di fascia media sul mercato.

Oppo A91 247

Fonte foto: Amazon

Una delle proposte più interessanti è sicuramente l’Oppo A91, uno smartphone uscito in commercio lo scorso anno ma ancora oggi tra i modelli più venduti del brand cinese. In questo caso abbiamo un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, con una quadrupla fotocamera posteriore composta da un sensore da 48 MP, grandangolare da 8 MP, camera Macro da 2 MP e sensore effetto Bokeh da 2 MP. Non manca una fotocamera per i selfie da 16 MP, una batteria da 4030 mAh con supporto per la ricarica rapida a 30 W, con un processore Helio dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.1 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 4.2 e NFC

Display AMOLED 6,4” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4030 mAh

Perché comprarlo

Fotocamere potenti e foto nitide

Supporto multitasking

Tanto spazio di archiviazione

Scopri il prezzo di Oppo A91 su Amazon.

Oppo Reno 2Z 277

Fonte foto: Amazon

Uno dei migliori smartphone Oppo per qualità prezzo è il modello Reno 2Z, un telefono Dual SIM con un design moderno ed elegante, un ottimo display AMOLED da 6,53 pollici FHD+ e una batteria da 4000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 20 W. Lato hardware è presente un processore octa-core Helio P90 a 2,2 GHz, con 8 GB di RAM e una memoria da 128 GB espandibile tramite microSD, con sistema operativo Android 9 Pie e lettore di impronte digitali sotto il display. C’è la tecnologia NFC per i pagamenti contactless, il Bluetooth 5.0, il GPS e quattro sensori fotografici posteriori con quello principale da 48 MP, registrazione video 4K a 30 fps e fotocamera frontale per i selfie da 16 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display AMOLED 6,53” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Immagini ad alta risoluzione

Ottima capacità di memoria

Sensore di impronte digitali sotto al display

Acquista subito Oppo Reno 2Z su Amazon.

Oppo Reno 2

Fonte foto: Amazon

Vero grande successo dell’azienda del Dragone, Oppo Reno 2 è un telefono potente caratterizzato da uno stile moderno e raffinato. Considerato uno dei migliori smartphone Oppo di fascia media, il dispositivo monta un processore octa-core a 2,2 GHz con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, con funzione Dual SIM e supporto per le nanoSIM, Bluetooth 5.0, tecnologia NFC e modulo 4G+ fino a 600 Mbps. Sotto il display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ c’è il lettore di impronte digitale, mentre per i selfie basta usare la fotocamera anteriore da 16 MP oltre ai quattro sensori fotografici posteriori.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 8 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display AMOLED 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+13+8+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Tantissimo spazio di memoria

Display grande e ben illuminato

Foto dettagliate e ottimizzate

Compra Oppo Reno 2 su Amazon.

I migliori smartphone Oppo di fascia alta (sopra 500 euro)

Spostandosi sui device di fascia alta l’azienda cinese mette a disposizione il modello Oppo Find X2 nelle tre versioni Lite, Neo e Pro, dispositivi adatti a chi il massimo delle prestazioni e una connettività innovativa. Ecco i migliori smartphone Oppo top di gamma del 2020.

Oppo Find X2 Lite

Fonte foto: Amazon

La nuova proposta 2020 del brand cinese parte dal modello Oppo Find X2 Lite, un telefono innovativo progettato appositamente per le connessioni ultraveloci. In particolare, il device è dotato del modulo 5G fino a 3,7 Gbps, con Wi-Fi ax, Bluetooth 5.1 e tecnologia NFC, con processore Snapdragon 765G a 2,4 GHz, RAM da 8 GB e memoria interna di 128 GB. Il display AMOLED da 6,4 pollici ha una risoluzione FHD+, mentre la batteria da 4025 mAh è compatibile con la ricarica rapida da 30 W. Davanti c’è una fotocamera da 32 MP, abbinata a quattro sensori posteriori con fotocamera principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP e camere effetto Bokeh da 2 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display AMOLED 6,4” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4025 mAh

Perché comprarlo

Supporto per le connessioni 5G

Ottima connettività

Adatto per multitasking e gaming

Acquista adesso Oppo Find X2 Lite su Amazon.

Oppo Find X2 Neo

Fonte foto: Amazon

L’Oppo Find X2 Neo ha davvero tutto ciò che uno smartphone di fascia alta deve avere, come il modulo 5G, il display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e il design moderno con bordi curvi. Le fotocamere posteriori sono in tutto quattro, con sensore da 48 MP, grandangolare da 8 MP e registrazione video 4K, ad ogni modo la vera sorpresa è la potente fotocamera anteriore per i selfie da 44 MP. Oltre al display AMOLED da 6,5 pollici FHD+ c’è un processore octa-core Snapdragon a 2,4 GHz, con 12 GB di RAM e una memoria da 256 GB, Bluetooth 5.1, NFC e supporto per le reti 5G fino a 3,7 Gbps.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.4 GHz

RAM 12 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display AMOLED 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+13+8+2 MP

Fotocamera frontale 44 MP

Batteria da 4025 mAh

Perché comprarlo

Compatibile con le connessioni 5G

Fotocamera potente per i selfie

Memoria eccezionale per ogni esigenza

Scopri il prezzo di Oppo Find X2 Neo su Amazon.

Oppo Find X2 Pro

Fonte foto: Amazon

Il migliore smartphone Oppo 2020 è il Find X2 Pro, con il quale il brand offre la sua versione di un vero telefono top di gamma. Rispetto ai modelli precedenti questo device è senza compromessi, a partire dal poderoso processore octa-core Snapdragon 865 a 2,84 GHz, con 12 GB di RAM e una memoria da 512 GB. Ovviamente c’è il modulo 5G per navigare fino a 7,5 Gbps, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e tecnologia NFC. Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici è vanta una qualità di risoluzione QHD+, con frequenza a 120 Hz e HDR, ci sono tre fotocamere posteriori con sensore da 48 MP, grandangolare da 48 MP e camera da 13 MP con Zoom 5x, più una fotocamera per i selfie da 32 MP e una batteria da 4260 compatibile con la ricarica ultrarapida a 65 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.84 GHz

RAM 12 GB e memoria 512 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display AMOLED 6,7” QHD+

3 fotocamere posteriori 48+48+13 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4260 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni hardware elevate

Potenti fotocamere anteriori e posteriori

Qualità d’immagine ultra-dettagliata

Scopri quanto costa Oppo Find X2 Pro su Amazon.