Oral-B, sconto imperdibile su due spazzolini elettrici: vanno comprati subito

Pratici e maneggevoli, gli spazzolini elettrici sono utilissimi sia per una pulizia più accurata e duratura di denti e gengive, sia per migliorare le nostre abitudini di spazzolamento e la nostra routine quotidiana di pulizia dei denti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro3 3900N, disponibile su Amazon con un’offerta imperdibile sul pacco doppio, permette ad esempio di migliorare la pulizia del cavo orale e avere così denti e gengive più sane. Merito di un’esclusiva tecnologia di pulizia che consente di ottenere risultati visibili in poco tempo e di vari altri accorgimenti che, con il passare del tempo, incideranno sulle nostre routine e abitudini di pulizia.

Oral-B Pro3 3900N pacco doppio

Spazzolino elettrico Oral-B Pro3 3900N: caratteristiche e funzionalità

Ergonomico e maneggevole, lo spazzolino Oral-B Pro3 3900N è progettato per garantirti una pulizia profonda e duratura dei denti e dell’intero cavo orale. Merito, come accennato, dell’esclusiva tecnologia di pulizia 3D, che sfrutta il movimento rotatorio e oscillatorio e pulsazioni per eliminare la placca in maniera più efficace. Potrai poi scegliere tra tre modalità di spazzolamento (Pulizia quotidiana, Denti sensibili e Sbiancante) per raggiungere più in fretta gli obiettivi che ti sei prefisso.

Allo stesso tempo, però, lo spazzolino Oral-B Pro3 3900N si prende cura anche delle tue gengive. Merito del sensore di pressione, che ti avvisa immediatamente nel caso in cui tu stia imprimendo troppa forza e vigore mentre lavi i denti. In questo modo eviterai di danneggiare le gengive assicurando comunque un elevatissimo livello di pulizia.

L’Oral-B Pro3 3900N, poi, è perfetto anche per migliorare la tua routine di pulizia. Oltre al sensore di pressione, infatti, il manico contiene anche un timer che vibra ogni 30 secondi, indicandoti che è arrivato il momento di cambiare zona di spazzolamento. In questo modo, in appena 2 minuti, potrai pulire in maniera efficace denti e gengive.

Oral-B, sconto imperdibile su due spazzolini elettrici: offerta e prezzo finale

Come accennato inizialmente, lo spazzolino Oral-B Pro3 3900N è disponibile oggi su Amazon con un’offerta a dir poco imperdibile. Il pacco doppio, con spazzolino color nero e spazzolino con manico rosa, può essere infatti acquistato con uno sconto del 59% sul listino. Il prezzo crolla così al livello più basso di sempre: 69,99 euro, con il costo di ogni spazzolino di poco superiore alle 30 euro.

Oral-B Pro3 3900N pacco doppio