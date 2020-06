Orange, il nuovo operatore per la fibra: cosa offre

In attesa del debutto di Sky nel mercato italiano della telefonia fissa previsto per il 16 giugno, arriva la notizia di un nuovo operatore che è pronto a lanciare le proprie offerte e i propri servizi: si tratta della francese Orange che ha appena annunciato di aver chiuso un accordo con Open Fiber, l’azienda partecipata da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti e che sta cablando l’intero Paese con una rete in fibra super veloce.

Bisogna fare delle precisazioni. Orange arriva in Italia non come operatore per la telefonia di casa, ma come operatore rivolto soprattutto alle imprese, grandi e piccole. Infatti, in Italia sarà presente con Orange business services, la costola dell’azienda francese specializzata nei servizi alle società. Grazie all’accordo con Open Fiber, Orange potrà offrire una rete in fibra ottica (FTTH) che assicura una super-velocità e servizi in cloud che semplificano la vita delle imprese iniziando un processo di digitalizzazione oramai necessario.

Le offerte di Orange

Per il momento Orange business services non ha annunciato le tariffe con cui debutterà sul mercato italiano. Sicuramente saranno offerte strutturate su vari livelli e basate sulla singola azienda e non prevederanno solamente la connessione a internet. L’obiettivo della società francese, infatti, è di offrire alle imprese italiane, soprattutto PMI, un pacchetto completo comprensivo di connessione super-veloce e servizi innovativi come piattaforme per il cloud, programmi per l’analisi dei dati e il data management e infine per la gestione dei dispositivi IoT.

L’industria italiana, infatti, sconta un divario importante sul tema della digitalizzazione. Sono ancora poche le aziende che investono in questo campo, diventato oramai di fondamentale importanza per crescere anche in campo internazionale.

Quando arriva Orange in Italia

Non c’è ancora una data ufficiale per il lancio delle prime offerte di Orange sul mercato italiano. Dopo la chiusura dell’accordo, l’operatore francese può concentrarsi sugli ultimi dettagli per arrivare preparata e lanciare offerte pensate sui bisogno delle imprese italiane.