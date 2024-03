Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La fontanella intelligente e il distributore automatico di cibo di Panasonic Pet Care, i prodotti per prendersi cura di cani e gatti anche quando non si è in casa

Fonte foto: Panasonic

Per tutti i possessori di un animale da compagnia, la cura del proprio amico a quattro zampe è sempre una priorità ma, per chi passa molte ore fuori casa per lavoro, farlo non è sempre possibile.

Per questo è nata la linea Panasonic Pet Care che porta la tecnologia e l’innovazione al servizio degli animali domestici e dei loro proprietari, con una serie di dispositivi pensati per occuparsi di loro al meglio, fornendo cibo e acqua in totale autonomia.

Tra i prodotti più interessanti dell’azienda giapponese la fontanella intelligente JNW01 e il distributore automatico di cibo JNF01 destinati a gatti e cani di taglia medio-piccola.

Panasonic, fontanella intelligente: scheda tecnica e prezzo

La fontanella intelligente (in foto) sviluppata da Panasonic è un ottimo sistema per il ricircolo dell’acqua, per un flusso continuo con acqua sempre fresca e pulita. Inoltre, ha un serbatoio interno da 1,9 litri, garantendo anche una buona autonomia.

Questa soluzione non è solo un modo per avere maggior controllo e maggiore pulizia per il proprio cane o il proprio gatto, ma è anche un modo per stimolarlo a bere ciò che ha a disposizione dentro casa, senza costringerlo a uscire in cerca di altre fonti dalla dubbia provenienza.

Inoltre, grazie al filtro a quattro strati in dotazione, l’apparato riesce a catturare qualsiasi tipo di impurità, evitando che finiscano accidentalmente dell’acqua.

Il funzionamento di questo sistema è semplice: il filtro a maglie cattura peli e particelle di grandi dimensioni. Quello per le particelle fini e lo sporco si occupa delle impurità più piccole.

Il filtro a carbone attivo raccoglie eventuali contaminanti pulendo ulteriormente il liquido. La copertura in cotone PET e ABS, infine, trattiene eventuali sedimenti e altre piccolissime particelle garantendo un controllo ulteriore. Questo filtro può durare fino a un mese e i ricambi possono essere acquistati presso i negozi specializzati.

La fontanella per animali domestici è già disponibile sul sito ufficiale di Panasonic al prezzo suggerito di 69,99 euro.

Distributore automatico di cibo: scheda tecnica e prezzo

Il distributore automatico di cibo per animali di Panasonic ha una capacità di 2,8 litri e può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di cibo, da quello secco a quello disidratato.

Oltretutto il dispositivo ha anche un coperchio sigillante che impedisce all’animale domestico di raggiungere il contenuto del serbatoio interno, garantendo l’accesso al cibo solo quando è stato versato nella ciotola.

Inoltre, il cibo conservato all’interno del distributore rimane sempre asciutto e, tramite sistema Anti-grumi, evita che qualcosa rimanga nel serbatoio, separando efficacemente alimenti con diametro fino a 12 mm.

Tramite l’apposita applicazione per iOS e Android, è possibile gestire da remoto il distributore, programmando l’erogazione e tenendo sotto stretto controllo l’alimentazione dell’animale. Sempre tramite app è anche possibile ricevere notifiche quanto il serbatoio è quasi vuoto, per poterlo riempire con alimenti sempre freschi.

Presente anche un doppio sistema di alimentazione con batteria di backup che permette il funzionamento anche senza corrente . Infine la ciotola è lavabile in lavastoviglie.

Il distributore automatico di cibo per animali domestici è già disponibile sul sito di Panasonic a 99,99 euro.