Fonte foto: Panasonic

La linea di prodotti Panasonic Personal Care si arricchisce con diverse novità per il mercato italiano. Debuttano, infatti, la nuova serie di Irrigatori Orali, con diverse varianti dedicate al miglioramento della salute orale, e il nuovo Epilatore ES-WM31, pensato per trattare delicatamente anche le aree sensibili. I nuovi prodotti Panasonic Personal Care sono già disponibili sul mercato italiano.

Irrigatori Orali Panasonic

La nuova generazione di Irrigatori Orali di Panasonic comprende tre modelli: Serie 800, Serie 600 e Serie 300. I primi due sono dotati di tecnologia a ultrasuoni, per offrire prestazioni di pulizia migliori. Tutta la gamma, inoltre, include ugelli brevettati e in grado di incrementare l’efficienza pulente del flusso d’acqua.

Secondo i dati dell’azienda, i nuovi Irrigatori Orali sono in grado di rimuovere fino al 99,9% di placca nelle aree trattate, con un risultato migliore rispetto a quanto ottenibile con un normale spazzolino (circa il 50%). I modelli Serie 800 e Serie 600 hanno cinque diversi livelli di pressione dell’acqua, per una pulizia personalizzata.

La Serie 800 è composta da un unico modello (EW-DJ86), con possibilità di scegliere tra la colorazione nera e bianca e ricarica tramite USB-C. Il prezzo suggerito al pubblico è 129,99 euro. La Serie 600, invece, si articola in due modelli, EW-DJ67 e EW-DJ66.

Il primo ha due ugelli a ultrasuoni ed è disponibile con un prezzo al pubblico di 99,99 euro, con colori Blu e Bianco. Il secondo ha un solo ugello a ultrasuoni, uno per ortodonzia e uno per la cura della lingua. Il prezzo, anche in questo caso, è di 99,99 euro.

A completare la gamma ci sono i due modelli, EW-DJ26 ed EW-DJ27, della Serie 300, dotati di supporto di ricarica dedicato e di quattro ugelli standard. Le colorazioni sono Azzurro e Violetto. Il prezzo al pubblico è, rispettivamente di 59,99 euro e 66,99 euro.

Tutte le versioni sono già disponibili in Italia.

Panasonic Series 800 Irrigatore Orale a Ultrasuoni EW-DJ86-K503

Panasonic Serie 600 Irrigatore Orale a Ultrasuoni EW-DJ67-W303

Panasonic Serie 600 Irrigatore Orale a Ultrasuoni EW-DJ66-A303

Panasonic Serie 300 Irrigatore Orale EW-DJ26-V303

Panasonic Serie 300 Irrigatore Orale EW-DJ27-A303

Epilatore ES-WM31

La gamma Panasonic Personal Care propone anche il nuovo epilatore ES-WM31 con un kit 5 in 1 per corpo e zona bikini. Facile da usare, anche sotto la doccia, il kit è dotato di lame in acciaio inossidabile e ipoallergeniche che consentono di ridurre al minimo le irritazioni, sia in caso di utilizzo su pelle asciutta che su pelle umida.

In ogni kit sono incluse tre testine, con un rifinitore zona bikini, in grado di rimuovere peli spessi e ricci fino a 0,2 mm, e un rasoio zona bikini, con lama interna affilata e lama esterna dentellata, e un rifinitore corpo, con una lama con scanalatura larga 0,12 mm progettata per tagliare i peli alla radice. Ci sono poi il pettine zona bikini e la testina a protezione della pelle.

Il nuovo epilatore ES-WM31 di Panasonic è disponibile in Italia con un prezzo di 49,99 euro.