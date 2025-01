CES 2025, i nuovi prodotti presentati da Panasonic e Technics

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Panasonic

Al CES 2025 Panasonic ha presentato tre nuovi prodotti: due televisori il TV Mini LED W95B e il TV OLED Z95B (in foto) in arrivo prossimamente e un paio di auricolari true wireless Technics EAH-AZ100, già disponibili anche sul mercato italiano.

Panasonic Mini LED W95B: scheda tecnica

Le nuove Smart TV Mini LED W95B saranno disponibili in quattro tagli differenti: 55, 65, 75 e 85 pollici. Ognuno di questi prodotti sfrutta un nuovo sistema di retroilluminazione avanzato che, stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, garantisce un numero di zone di controllo aumentato del 150% rispetto alla generazione precedente. Questa particolarità permette di riprodurre immagini con un contrasto più preciso, con una gamma dinamica più ampia e con un’illuminazione più efficiente.

Il processore integrato è un HCX Pro AI MK II, sviluppato per ottimizzare la resa visiva dei contenuti in riproduzione grazie al 4K Remaster Engine. L’apparecchio è compatibile anche con Dolby Vision IQ con Precision Detail che garantisce un rapporto di contrasto più elevato e un maggior livello di dettaglio in qualsiasi condizione d’uso. A questo si aggiunge anche la tecnologia Hybrid Tone Mapping utile per migliorare la resa dei contenuti HDR con neri più profondi, luci brillanti e colori vividi e realistici.

Non mancano, nemmeno i sensori di luce ambientale in grado di regolare automaticamente la luminosità in base alle condizioni dell’ambiente circostante.

La sezione smart del televisore è una Fire TV, cosa che semplifica notevolmente l’accesso ai principali servizi di Amazon, incluso Prime Video che, inoltre, può utilizzare anche la Modalità calibrata sviluppata per ottimizzare la visione dei contenuti sulla piattaforma di streaming regolando automaticamente le impostazioni dell’immagine in base a ciò che viene riprodotto. Il dispositivo è compatibile anche con Alexa, per gestire le varie funzioni tramite comandi vocali e accedere ai device per la smart home in casa.

Questo, naturalmente, permette anche di accedere allo store digitale di Amazon dove scaricare, ad esempio, le app per le principali piattaforme di streaming. Chi preferisce i canali in chiaro, invece, il televisore ha anche il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda l’audio, il Mini LED W95B ha un subwoofer integrato da 20 W, che garantisce agli utenti una resa sonora potente e bilanciata, che si adatta a qualsiasi tipo di contenuto multimediale.

Sul fronte del gaming, c’è AMD FreeSync Premium utile per sincronizzare il refresh rate del televisore con quello delle GPU AMD per garantire un’esperienza di gioco più reattiva. In più è presente anche la modalità di calibrazione tramite software Calman, che migliora ulteriormente la resa cromatica dei giochi in riproduzione e non solo.

Panasonic OLED Z95B: scheda tecnica

Il TV OLED Z95B sarà disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici. Tra le particolarità di questi modelli il pannello Primary RGB Tandem caratterizzato da una struttura di emissione a quattro strati che migliora la luminosità dei contenuti in riproduzione garantendo anche una riproduzione cromatica più vivida e realistica.

Molto interessante anche l’esclusivo sistema di raffreddamento ThermalFlow, sviluppato da Panasonic, che garantisce una più efficiente dissipazione del calore, mantenendo intatte le prestazioni dell’OLED.

Speculare all’altro modello il processore (un HCX Pro AI MK II) con 4K Remaster Engine, Dolby Vision IQ con Precision Detail e tecnologia Hybrid Tone Mapping. Identico anche il sistema operativo di Amazon con la possibilità di accedere alla Modalità calibrata per Prime Video, allo store digitale del colosso dell’e-commerce e alle funzioni smart di Alexa.

Non mancano nemmeno su questo modello il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Migliora il sistema audio integrato, chiamato 360 Soundscape Pro e sviluppato in collaborazione con Technics. Questa tecnologia utilizza altoparlanti line array, altoparlanti laterali e up-firing per creare un ambiente sonoro tridimensionale, senza dover installare ulteriori speaker nella stanza. Questo device è, inoltre, compatibile anche con Dolby Atmos.

Sul fronte del gaming, tornano anche qui AMD FreeSync Premium e la calibrazione tramite software Calman; a queste si aggiunge anche NVIDIA G-SYNC.

Auricolari Technics EAH-AZ100: scheda tecnica e prezzo

Tra le altre novità del CES 2025 Technics ha presentato gli auricolari true wireless EAH-AZ100, che introducono i nuovi Magnetic Fluid Driver, una tecnologia sviluppata per ridurre la distorsione sonora e migliorare la qualità dei contenuti, per un audio il più fedele possibile alla sorgente originale.

Presente anche la funzione Adaptive Noise Cancelling che, sfruttando i microfoni sulle cuffiette e gli algoritmi AI di Technics, regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante. Voice Focus AI, invece, utilizza i microfoni e un chip per la riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, per abbattere i rumori di fondo in ambienti non particolarmente silenziosi per migliorare la comunicazione.

Sul fronte delle connessioni c’è il Bluetooth LE che permette la connessione simultanea fino a tre dispositivi, con la possibilità di condividere l’audio con più persone grazie alla funzione Auracast. Tra le altre particolarità c’è la piena compatibilità con Dolby Atmos e con Dolby Head Tracking una funzione sviluppata per calibrare il suono in base ai movimenti della testa dell’utente.

Per quanto riguarda l’autonomia¸ stando alle stime del produttore questi auricolari, garantiscono fino a 10 ore di riproduzione (con cancellazione del rumore attiva) che arriva fino a 28 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica.

Gli auricolari Technics EAH-AZ100 saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2025 nei colori argento e nero, al prezzo consigliato di 299,99 euro.