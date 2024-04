Panasonic, lo smart TV OLED è l'affare del giorno: è a un prezzo mai visto

Fonte foto: Amazon

Nero assoluto, contrasto perfetto e colori vividi e realistici come mai prima d’ora. Un insieme di caratteristiche che permette ai TV con pannello OLED garantire di un’esperienza visiva straordinaria per il tuo home entertainment.

Lo smart TV OLED Panasonic in offerta oggi su Amazon garantisce tutto questo (e molto di più) a un prezzo senza precedenti. Grazie al pannello di livello superiore e alle varie tecnologie che ottimizzano le impostazioni audio e video in base al programma che si sta guardando, sarà possibile godere della miglior esperienza possibile. Il tutto risparmiando diverse centinaia di euro sul listino: lo sconto top di oggi fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

Panasonic TX-42MZ700E smart TV OLED 42 pollici

Sconto esagerato per lo smart TV OLED Panasonic: offerta e prezzo finale

Uno smart TV OLED al prezzo di uno LED, grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon. Il televisore del produttore nipponico è infatti disponibile in offerta con un ribasso sul prezzo del 53%. Acquistandolo adesso lo paghi 758,81 euro, contro i 1.559,00 euro del prezzo consigliato. Il risparmio sul listino è considerevole: costa ben 800 euro in meno.

Panasonic TX-42MZ700E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il connubio tra pannello OLED e la tecnologia 4K Color Engine Pro fa sì che lo smart TV Panasonic in offerta su Amazon sia in grado di garantire una qualità video che non teme paragoni. Lo schermo permette di creare colori naturali e contrastro elevato, mentre il motore di rendering garantisce colori nitidi e accuratezza sublime, per un’esperienza di visione cinematografica di altissimo livello.

E nel caso non dovesse essere sufficiente, potrai affidarti alle modalità di visione preimpostate per godere di un’esperienza ottimizzata in base a ciò che stai guardando. Selezionando la modalità Filmmaker Mode, ad esempio, il TV adotta la tavolozza dei colori del film, il contrasto, le proporzioni e il frame rate pensati dal regista.

Esperienza analoga anche sul fronte del sonoro. Il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e i diffusori integrati da 20 Watt permettono di godere di un’audio tridimensionale di qualità cinematografica: sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma operativa Google TV non solo dà accesso a centinaia di migliaia di contenuti multimediali, ma rende ancora più semplice l’utilizzo e l’interazione con lo smart TV Panasonic. Il supporto a Google Assistente, infatti, permette di controllarne le funzioni con semplici comandi vocali: potrai cambiare canale scegliere qualcosa da vedere o lanciare app semplicemente con la tua voce.

