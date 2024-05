Panasonic, lo smart TV OLED a prezzo stracciato: lo sconto è imperdibile

Sconto senza precedenti per lo smart TV 48 pollici di Panasonic. Grazie all'offerta di oggi su Amazon risparmi diverse centinaia di euro sul listino.

Una meraviglia delle tecnologia pensata per tutti i cinefili (e non solo). Gli smart TV Panasonic OLED garantiscono infatti una qualità delle immagini (e dell’audio) di livello cinematografico, che ha davvero pochi paragoni in commercio.

Merito senza dubbio di un pannello di assoluto valore, ma non solo. Le tecnologie di cui sono dotati gli smart TV del produttore giapponese fanno sì che l’esperienza visiva e sonora siano avvolgenti e coinvolgenti, indipendentemente dal programma che si sta guardando. E grazie alla promozione disponibile oggi su Amazon, lo smart TV vi costerà pochissimo. Una delle migliori offerte di giornata su Amazon da non lasciarsi scappare assolutamente per nessun motivo.

Panasonic TX-48MZ700E smart TV OLED 48 pollici

Sconto esagerato per lo smart TV OLED Panasonic: offerta e prezzo finale

Capire come mai lo smart TV Panasonic sia da considerare tra le migliori offerte che troverete oggi su Amazon è tutt’altro che complicato. Sarà infatti sufficiente guardare lo sconto per capirlo. Comprando adesso il Panasonic TX-48MZ700E potrete approfittare di uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

In questo modo lo pagherete 949,00 euro contro i 1.699,00 euro del prezzo di listino. Il risparmio è da capogiro: ben 750 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore giapponese.

Panasonic TX-48MZ700E smart TV OLED 48 pollici

Panasonic TX-48MZ700E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello smart TV Panasonic in offerta su Amazon è ovviamente il pannello OLED, che con i suoi neri assoluti e contrasti perfetti vi regalerà un’esperienza visiva degna della miglior sala cinematografica. Ma non è altro che la proverbiale punta dell’iceberg di un apperecchio completo e versatile capace di capace di garantire un’esperienza visiva e acustica senza paragoni.

Al pannello OLED 4K da 48 pollici, lo smart TV Panasonic in offerta su Amazon accompagna un processore di ultima generazione e tecnologie pensate per migliorare ulteriormente l’esperienza visiva. Il 4K Color Engine Pro, ad esempio, rende l’accuratezza e la nitidezza dei colori sublimi, per offrire immagini di qualità straordinaria.

Le modalità di visione preimpostate, invece, ottimizzano la resa delle immagini in base al programma che state guardando. Il Dolby Vision e la Filmmaker Mode adattano il formato delle immagini, la gamma cromatica e il frame rate a quelle scelte dal regista in fase di registrazione, per un realismo degno di un cinema.

La piattaforma operativa Google TV dà invece accesso a migliaia di applicativi e centinaia di migliaia di contenuti multimediali di ogni genere. Potrete così accedere facilmente alle vostre piattaforme streaming preferite o utilizzare lo smart TV per lavorare, divertirvi e passare del tempo in compagnia. E grazie a Google Assistente sarete in grado di controllare le funzionalità con semplici comandi vocali.

