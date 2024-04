Sconto esagerato per lo smart TV OLED Panasonic: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Una qualità visiva senza paragoni. Nero assoluto, contrasto perfetto e colori vividi e realistici come mai prima d’ora. Queste alcune delle caratteristiche che i TV con pannello OLED condividono tra loro e che il Panasonic TX-48MZ700E porta a un livello di assoluta perfezione (o quasi).

L’apparecchio del produttore giapponese sfrutta tecnologie di ultima generazione per ottimizzare la qualità delle immagini e del sonoro e garantire così la miglior esperienza visiva e audio possibile. Il tutto a un prezzo mai visto prima. Nonostante sia stato lanciato sul mercato pochi mesi fa, lo smart TV OLED da 48 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto esagerato grazie al quale risparmierai centinaia di euro. Un prezzo identico (o quasi) a quello di un TV QLED di pari dimensioni, ma con una qualità che non può essere certamente paragonata.

Panasonic TX-48MZ700E, smart TV OLED 48 pollici

Panasonic, lo smart TV OLED a prezzo mai visto prima: offerta e sconto finale

Uno sconto da far paura. Lo smart TV OLED Panasonic è infatti disponibile con uno sconto del 47% sul listino, con il prezzo che scende a 899,00 euro contro i 1.699,00 euro del listino. La convenienza è immediatamente visibile: il risparmio è di ben 800 euro. A un prezzo del genere va acquistato immediatamente, prima che le scorte Amazon terminino.

Panasonic TX-48MZ700E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Immagini straordinarie sempre e comunque. Lo schermo OLED del TV Panasonic in offerta su Amazon offre colori vivaci, neri profondi e un contrasto perfetto, per un’esperienza di visione che non ha eguali nel panorama televisivo.

Il pannello OLED, però, non è che la proverbiale punta dell’iceberg di un apparecchio completo e versatile, caratterizzato da tecnologie capaci di ottimizzare le impostazioni audio e video per assicurare un’esperienza cinematografica nel salotto di casa. Il 4K Colour Engine PRO ottimizza le aree scure e quelle luminose per colori realistici indipendentemente dal programma che si sta guardando: i fotogrammi sono analizzati in tempo reale e le impostazioni ottimizzate automaticamente in base a ciò che si sta guardando.

La compatibilità dei diffusori integrati con la tecnologia Dolby ATMOS fa sì che il sonoro sia chiaro, cristallino e profondo: un’esperienza di ascolto tridimensionale e spaziale degna del tuo cinema di fiducia.

La piattaforma Android TV dà invece accesso ad applicativi di ogni genere: non solo le piattaforme streaming, ma anche servizi vari, utility e videogame. Oltre a poterne controllare le funzionalità con semplici comandi vocali grazie ad Assistente Google. E grazie alla modalità Auto Low Latency avrete la certezza di un gaming fluido e privo di lag.

