Paola Cortellesi torna sul set con Petra 3

Fonte foto: Riccardo Ghilardi/Sky

Dopo l’enorme successo raggiunto con C’è ancora domani, Paola Cortellesi (nella foto) è tornata sul set di Petra, di cui è attualmente in produzione la terza stagione. Diretta da Maria Sole Tognazzi, la serie tv noir ha fatto il suo debutto nel 2020 ed è ispirata alle indagini di Petra Delicado, personaggio letterario creato dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. A vestire i panni della protagonista, ovvero l’investigatrice Petra, è appunto Cortellesi. Al suo fianco anche questa volta ci sarà l’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte.

Petra stagione 3: da quali libri è tratta

È arrivato il momento di dirvelo: sono iniziate le riprese con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi della terza stagione di Petra, per la regia di Maria Sole Tognazzi 🎬 Prossimamente su Sky.#PetraSkyOriginal pic.twitter.com/dbeAl16SiE — Sky (@SkyItalia) May 14, 2024

La terza stagione di Petra è una produzione Sky e Cattleya, in collaborazione con Beta Film e con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Le riprese sono iniziate il 13 maggio a Genova e si svolgono con il supporto di Genova-Liguria Film Commission.

Le due nuove storie che comporranno la stagione 3 sono sempre basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e nello specifico su “Il silenzio dei chiostri” e “Gli onori di casa” (entrambe edite in Italia da Sellerio). Le nuove puntate sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi.

Cast e trama di Petra stagione 3

Oltre ai già citati Pennacchi e Cortellesi, che interpretano i protagonisti, al momento non ci sono altre informazioni particolari sul cast della terza stagione di Petra.

Per quanto riguarda la trama, invece, nella terza stagione il pubblico ritroverà una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare imprevista e inimmaginabile.

Nonostante le acque turbolente della sua vita privata, però, la protagonista continua a dedicarsi al suo lavoro con passione e dedizione. Il primo caso di cui deve occuparsi è un omicidio con furto di reliquia all’interno di un Convento, il secondo l’assassinio di un rilevante imprenditore con presunti contatti con la mafia.

Petra e il suo vice ispettore indagheranno su entrambi i casi, e una serie di eventi li porteranno a fare nuovi incontri e trasferte lavorative, ma anche a ritrovare qualche vecchia conoscenza.

Quando escono i nuovi episodi di Petra

La terza stagione di Petra uscirà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La data esatta non è ancora stata annunciata. Tenendo conto che le riprese sono appena iniziate, però, è possibile che i nuovi episodi di Petra escano tra la fine del 2024 e il 2025.

Le prime due stagioni della serie tv, uscite rispettivamente nel 2020 e nel 2022 e composte da quattro episodi ciascuna, sono già disponibili su NOW e sono anche state trasmesse in chiaro su TV8.