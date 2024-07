Sorpresa: c'è un nuovo film con Cillian Murphy in arrivo su Netflix

Fonte foto: Netflix

«Sembra che Tommy Shelby non abbia ancora finito con me», ha dichiarato Cillian Murphy quando, all’inizio dell’estate 2024, Netflix ha confermato che il film di Peaky Blinders vedrà effettivamente la luce. Ma non è questa la sola opera cinematografica con l’attore premio Oscar in arrivo sulla piattaforma di streaming. Nella prima settimana di luglio si sono infatti concluse le riprese di Steve, un nuovo film con protagonista Murphy, appunto, insieme a Jay Lycurgo.

Shy, il libro da cui è tratto il film Steve

Il film Steve è tratto dal romanzo bestseller di Max Porter intitolato Shy. Apprezzato scrittore britannico, Porter è noto in Italia soprattutto per il suo esordio letterario del 2015, che è stato pubblicato con il titolo Il dolore è una cosa con le piume (Grief is the Thing with Feathers).

Shy è invece il più recente romanzo di Porter, pubblicato nel 2023 e al momento non ancora tradotto in italiano. Il protagonista del libro è un ragazzo di 16 anni di nome Shy che frequenta un collegio per ragazzi in difficoltà, in Inghilterra. L’intera storia si svolge nell’arco di una notte, nel 1995, mentre il teenager si allontana dalla struttura.

Porter è stato applaudito dalla critica per la capacità di fare immergere il lettore nella mente caotica del giovane protagonista nel corso di una storia breve ma intensa che parla soprattutto di adolescenza, colpa, rabbia, solitudine e immaginazione.

Di cosa parla il film Steve

La trama del film Steve sarà diversa da quella del libro a cui si ispira: più che di un adattamento cinematografico, si può parlare di una rivisitazione.

La storia racconterà infatti una giornata di Steve (interpretato da Cillian Murphy), il preside di un riformatorio per ragazzi in difficoltà che lotta da una parte per scongiurare il rischio di chiusura della struttura che dirige, dall’altra per preservare la propria salute mentale.

La trama racconta anche le storie e la quotidianità dei ragazzi che frequentano il riformatorio, che sono stati abbandonati dal mondo. In particolare, gli spettatori incontreranno Shy (interpretato da Jay Lycurgo), un adolescente complicato e fragile che manifesta una tendenza all’autodistruzione e alla violenza.

Il cast del film Steve

A parte i due interpreti già citati, al momento non sono noti gli altri attori e attrici che fanno parte del cast di Steve.

La regia è di Tim Mielants, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Porter – già autore del romanzo Shy. Cillian Murphy è coinvolto anche come produttore. Nella foto qui sotto (recentemente diffusa sui social da Netflix) lo si vede in posa con il co-protagonista Lycurgo e Porter.

Questa settimana si concludono le riprese di STEVE, un nuovo film con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy e Jay Lycurgo. Dal romanzo bestseller di Max Porter, Shy, prossimamente su Netflix! pic.twitter.com/AskHQ22Xbe — Netflix Italia (@NetflixIT) July 3, 2024

Quando esce il film Steve su Netflix

Il film Steve arriverà prossimamente su Netflx. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata, ma considerando il fatto che le riprese si sono concluse all’inizio di luglio 2024, è plausibile aspettarsi il debutto del film in streaming nel 2025.