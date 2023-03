Pec per concorsi: come farla e quando va utilizzata

Negli ultimi anni, grazie alla trasformazione tecnologica, sempre più persone si affidano agli strumenti digitali per gestire la quotidianità. Per esempio, se prima per comunicare con la Pubblica Amministrazione si presentava la documentazione cartacea a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oggi viene usata la PEC.

L’uso della posta elettronica certificata si è diffuso, non solo tra liberi professionisti e lavoratori indipendenti, anche tra i cittadini. Tale soluzione offre importanti vantaggi, in particolare attribuisce valore legale alle e-mail, accorciando, così, i tempi per gestire gli adempimenti burocratici. A partire dal 2020 per partecipare a concorsi pubblici è necessario che tutti i partecipanti siano in possesso dello SPID e di un indirizzo di posta certificata con cui presentare i documenti per l’ammissione ai bandi. Ma perché il processo vada a buon fine occorre scegliere molto bene il fornitore del servizio. Libero Mail PEC, per esempio, è un’ottima soluzione in tal senso, perché garantisce rapidità, qualità e costi contenuti. Vediamo come fare la PEC per i concorsi pubblici, come sceglierla e quali vantaggi offre.

Perché avere una PEC per concorsi pubblici

Grazie al Decreto Rilancio (DL n.36 del 19 maggio 2020) e al Decreto Agosto (DL n. 104 del 14 agosto 2020) per partecipare a concorsi pubblici è necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la Posta Elettronica Certificata. Mentre lo SPID permette di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione grazie a un’identità digitale univoca, la PEC per concorsi pubblici permette una ricezione immediata della domanda e assicura enormi vantaggi.

Uno dei più importanti è la riduzione dei tempi burocratici, cosa che prima non succedeva con la raccomandata con ricevuta di ritorno: per essere recapitata occorreva attendere diversi giorni, a volte settimane. Quindi, la rapidità è sicuramente uno dei vantaggi della posta certificata.

Inoltre, questa soluzione garantisce un importante risparmio di carta e denaro, soprattutto se si sceglie un fornitore di posta certificata affidabile.

Come fare la PEC per concorsi pubblici con Libero

Il servizio PEC Family permette di inviare PEC illimitate e garantisce uno spazio di archiviazione di 1GB. Il tutto con 14,99 euro all’anno. PEC Family, offerta di Libero Mail PEC, è la migliore soluzione per chi deve partecipare a concorsi pubblici. Creare una Libero PEC Family è davvero semplice: bastano pochi e veloci passaggi.

Per iniziare, accedere alla Home Page di , scegliere il piano PEC Family a 14, 99 euro e cliccare sul tasto Attiva.

Nella schermata che si apre, inserire la mail di Libero e cliccare su Avanti, poi digitare la password e procedere selezionando il tasto Avanti per aprire la pagina Carrello.

Se si desidera avere maggiore spazio di archiviazione e una casella senza posta pubblicitaria per la propria casella mail free, in questa fase, si può aggiungere al Carrello il prodotto Mail Plus da 5 GB o da 1 TB. Dopo aver terminato la scelta, cliccare su Procedi.

Ora si può creare l’indirizzo della PEC. Nella pagina chiamata Scegli l’indirizzo della tua PEC selezionare una opzione tra mantenere il nome scelto in esclusiva per l’utente da parte di Libero o un nome diverso per la Mail PEC di Libero.

Nel box Nome Casella, inserire il nome o il nickname che si desidera per la nuova PEC di Libero. Si possono usare fino a 20 caratteri tra lettere minuscole, numeri, punto, trattino e trattino basso.

In seguito, scegliere il dominio tra “@pec.libero.it", “@pec.iol.it", “@pec.inwind.it", “@pec.blu.it", “@pec.giallo.it". Quando l’indirizzo è pronto cliccare su Procedi.

È possibile pagare con carta di credito o con PayPal. Una volta selezionato il metodo di pagamento, si prosegue spuntando la casella “Accetti nello specifico i seguenti articoli delle condizioni generali". Infine, occorre fare click sul tasto Completa l’acquisto.

Si verrà reindirizzati alla pagina di conferma e cliccando su ATTIVA MAIL PEC, potrai scegliere la password di accesso e inserire i pochi dati personali richiesti. Alla conclusione avrai subito accesso alla PEC Libero.

Come iscriversi a un concorso pubblico con la PEC

Anche se ogni concorso pubblico ha le sue regole e peculiarità, generalmente per partecipare a un concorso bisogna mandare via posta elettronica certificata:

scansione del modulo della domanda , correttamente compilato e firmato

, correttamente compilato e firmato scansione del documento di identità fronte e retro.

Dopo aver effettuato l’invio, occorre conservare il messaggio via PEC e la ricevuta di consegna elettronica fino alla fine della procedura riguardante il concorso. Queste sono le regole principali per partecipare ai concorsi pubblici usando la posta elettronica certificata.