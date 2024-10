PEC, tutte le nuove regole per i processi telematici

Fonte foto: Shutterstock

Negli ultimi mesi, i processi telematici sono stati al centro di importanti novità. Infatti, il 7 agosto 2024 il Ministero della Giustizia, attraverso il DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati), ha pubblicato le nuove regole che riguardano i processi civili telematici e i processi penali telematici.

Il Provvedimento si sostituisce alle vecchie regole del 2011 ed è entrato in vigore il 30 settembre 2024 e ha diversi obiettivi, per esempio quello di migliorare il carattere innovativo del processo penale telematico, ma ancor di più uniformare le regole di processi civili e penali. Una delle novità principali è che diventa obbligatorio depositare documenti e materiali tramite PEC, non saranno ammessi altri metodi. Avere la posta elettronica certificata è obbligatorio per gli avvocati, ma da ora diventa ancora più importante scegliere un fornitore di alta qualità. Vediamo le principali novità e come i professionisti devono adeguarsi.

Nuove regole per i processi telematici e uso della PEC

Una delle principali novità è la possibilità depositare non solo documenti scritti ma anche documenti digitali, come i seguenti:

Audio in formato .mp3; .flac, .raw; .wav; .aiff; .aife

Immagini .jpg; .jpeg; .tif; .gif;.dcm

Video in formato .mp4;. .m4v; .mov; .mpg; .mpeg; .avi

Testo in formato .pdf; .rtf; txt

Ipertesto in formato .xml e .html

Posta elettronica in formato .eml e msg

Compresso in formato .zip; .rar; .arj

Ciò permetterà anche di usare prove telematiche durante il processo. Di conseguenza sono aumentate anche le dimensioni della cosiddetta busta telematica (il contenitore in cui inviare documenti), che passa da 30 Mb a 60 Mb.

Inoltre, la procedura per accettare i depositi telematici è stata automatizzata grazie a un sistema avanzato che in caso di problemi segnalerà in modi diversi il tipo di errore. Gli avvocati che procedono alla notifica a mezzo PEC dovranno depositare i documenti che dimostrano l’operazione depositando l’atto, la ricevuta di consegna e di accettazione. Anche le copie di atti e documenti possono essere consegnate al richiedente tramite PEC. La copia digitale avrà un’attestazione di conformità sotto forma di un documento separato, con firma digitale.

Impatto sulle procedure legali

L’introduzione delle nuove regole relative al processo civile e penale telematico avrà un impatto significativo sulla gestione delle pratiche da parte di avvocati e consulenti legali. In primo luogo, la possibilità di depositare formati digitali, accanto ai tradizionali documenti cartacei o fotografie, consentirà una gestione più approfondita e completa dei processi, migliorando la precisione nella gestione delle prove.

Inoltre, il controllo automatico ridurrà il rischio di errori, rendendo il deposito degli atti molto più rapido e semplice, contribuendo anche a ridurre i ritardi. Infine, la possibilità di richiedere copie degli atti tramite procedura telematica renderà l’accesso ai documenti più rapido e agevole, riducendo così i tempi di attesa.

Scegliere il servizio PEC ideale per la gestione delle novità

Accogliere le novità è sicuramente fondamentale e per farlo nel modo più corretto, avvocati e professionisti devono dotarsi di un ottimo servizio di posta elettronica certificata, conforme alle normative del Ministero della Giustizia, sicuro e semplice da usare. Le PEC hanno validità legale e sono equiparate alle raccomandate con ricevuta di ritorno.

In questo contesto, la capacità di archiviazione e anche la velocità nell’invio di documenti di diversi formati e di grandi dimensioni diventa cruciale. La possibilità di poter avere uno spazio di archiviazione infinito è un altro punto da considerare. Inoltre, il pannello di controllo dovrebbe essere intuitivo e permettere una gestione della PEC semplice e veloce. Senza contare l’importanza dell’Assistenza Clienti.

Libero Mail PEC offre questi vantaggi e permette ai legali di gestire al meglio le procedure. Il servizio è sicuro, garantisce il valore legale di tutti i messaggi e la possibilità di inviare e ricevere tutti i documenti che si desiderano; è facile da usare ed è proposto in due piani. Il primo è PEC Family con 1 GB di spazio a 14,99 € IVA inclusa all’anno. Il secondo è PEC Unlimited ideale per professionisti perché garantisce uno spazio illimitato per 30 € + IVA all’anno.

In collaborazione con Libero Mail PEC