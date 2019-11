Perché devi aggiornare subito l'iPhone a iOS 13.2.2

11 Novembre 2019 - A poco più di un mese dall’uscita di iOS 13, Apple ha già rilasciato diversi aggiornamenti del suo sistema operativo. Dopo iOS 13 e iOS 13.2 è arrivato anche iOS 13.2.2, un update che non porta nessuna novità software importante, ma che sistema tanti piccoli bug segnalati dagli utenti nelle ultime settimane.

Apple ha rilasciato da pochi giorni il nuovo aggiornamento software che può essere installato su iPhone e iPad. L’update va a sistemare tanti bug presenti nelle precedenti versioni del sistema operativo mobile. Gli utenti avevano iniziato a riscontrare una serie di fastidiosi problemi per lo più legati al multitasking. Ma non solo. Nelle ultime settimane erano stati riscontrati dei bug anche con il segnale della rete telefonica (con gli iPhone che perdevano il segnale inspiegabilmente) e con la ricezione delle e-mail. Scaricando e installando iOS 13.2.2 non si avranno più problemi di questo genere.

Problemi con il multitasking

Il principale bug riscontrato dagli utenti consisteva nella chiusura inaspettata delle schede che avveniva quando si passava da un’applicazione ad un’altra. Non solo, alcune applicazioni, in particolare YouTube e Safari, ricaricavano continuamente le pagine e i video andando così ad intaccare sia il traffico dati che la durata della batteria.

Un altro problema riscontrato da numerosi utenti determinava una momentanea perdita della connessione subito dopo aver effettuato una chiamata telefonica, insieme alla impossibilità di accedere ad internet per alcuni brevi intervalli di tempo. Il nuovo aggiornamento, fortemente suggerito dalla casa di Cupertino è già disponibile e può essere installato semplicemente cliccando sulla notifica inviata ai device della Apple, o, in alternativa, accedendo nel pannello delle impostazioni cliccando sulla voce “Generali” e, successivamente, “Aggiornamento Software“.

Bug e correzioni

Ma non finisce qui, le correzioni sviluppate dagli ingegneri Apple risolvono anche i problemi riscontrati durante la fase di ricarica di alcuni accessori alimentati da YubiKey Lightning, dispositivo USB utilizzato come chiave di autenticazione fisica. Infine, risolto anche un piccolo problema relativo all’impossibilità di leggere alcune risposte ai messaggi scambiati tra diversi account di Microsoft Exchange.