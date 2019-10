Perché devi aggiornare il tuo iPhone a iOS 13.2

31 Ottobre 2019 - A poco più di un mese dall’uscita di iOS 13, Apple ha rilasciato già due aggiornamenti importanti del suo sistema operativo mobile. Da pochi giorni, infatti, è disponibile iOS 13.2, update che porta con sé molte novità, il supporto a nuovi dispositivi Apple appena lanciati (AirPods Pro) e nuove funzionalità (Deep Fusion).

Le AirPods Pro sono state lanciate a sorpresa dall’azienda di Cupertino il 28 ottobre e dal 30 ottobre sono già disponibili sul mercato. Per poterle utilizzare è necessario avere un dispositivo Apple aggiornato all’ultima versione del sistema operativo, sia esso iOS, iPadOS, watchOS o tvOS. Con iOS 13.2 ha fatto il suo debutto anche Deep Fusion, la nuova modalità per scattare immagini con qualità pari a quella delle fotocamere DSLR. Grazie a un grande lavoro dell’intelligenza artificiale e del processore A13 Bionic, per ogni foto vengono scattate ben nove immagini per raggiungere una qualità mai vista prima. Queste sono solo le due novità più “importanti” dell’aggiornamento del sistema operativo, ma iOS 13.2 nasconde tante piccole cose molto utili. Ecco perché devi aggiornare subito l’iPhone alla nuova versione dell’OS mobile.

Le novità di iOS 13.2

Nonostante possa sembrare un aggiornamento di “passaggio”, iOS 13.2 è un update molto importante e che aggiunge agli smartphone Apple diverse novità.

La più importante in assoluto è Deep Fusion, il nuovo sistema che permette di scattare immagini di alta qualità grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Arriva il supporto alle AirPods Pro e nuove emoji da utilizzare nelle conversazioni con i propri amici. Migliorata la sicurezza di Siri grazie a nuove impostazioni che proteggono la privacy degli utenti. Sull’app Casa è possibile registrare e salvare i video crittografati delle videocamere di sicurezza. Inoltre, iOS 13.2 porta tutta una serie di piccoli miglioramenti e risolve dei bug presenti nelle versioni precedenti del sistema operativo mobile.

Perché devi aggiornare l’iPhone a iOS 13.2

Non siete sicuri di voler aggiornare il vostro iPhone all’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple? Ecco quattro buoni motivi per farlo il più velocemente possibile:

Migliora la qualità delle immagini. Grazie a Deep Fusion la qualità delle immagini fa un deciso passo in avanti, raggiungendo quella delle fotocamere DSLR. Deep Fusion è un sistema avanzato per l’elaborazione delle immagini che utilizza il chip A13 Bionic e l’intelligenza artificiale per diminuire il rumore delle immagini e migliorare la qualità generale degli scatti. Per ogni foto vengono scattate nove immagini e l’intelligenza artificiale seleziona i pixel migliori e li fonde insieme.

Supporto AirPods Pro. L'azienda di Cupertino ha appena lanciato le AirPods Pro , la nuova versione delle sue cuffie wireless. Per abbinarle all'iPhone è necessario aggiornare il dispositivo a iOS13.2.

L’azienda di Cupertino ha appena lanciato le , la nuova versione delle sue cuffie wireless. Per abbinarle all’iPhone è necessario aggiornare il dispositivo a iOS13.2. 70 nuove emoji . Con iOS 13.2 sono state aggiunte 70 nuove emoticon dedicate all’inclusività. Ma non solo. Trovate anche lo yo-yo, il banjo e altre simpatiche faccine da utilizzare nelle vostre chat.

. Con dedicate all’inclusività. Ma non solo. Trovate anche lo yo-yo, il banjo e altre simpatiche faccine da utilizzare nelle vostre chat. Migliora la privacy di Siri. Dopo lo scandalo che ha colpito Apple, Google e Amazon sull’ascolto delle registrazioni dei loro assistenti vocali, l’azienda di Cupertino è scesa in campo e con iOS 13.2 arriva una nuova impostazione che può essere attivata dagli utenti per proteggere la propria privacy. Entrando nelle Impostazioni, premendo su Siri e ricerca, poi su Cronologia di Siri e dettatura, si aprirà una nuova pagina nella quale selezionare “Informazioni su Migliora Siri e dettatura“. Qui potrete bloccare il salvataggio dei vostri comandi a Siri.

Come aggiornare l’iPhone a iOS 13.2

Per aggiornare il vostro smartphone Apple all’ultima versione di iOS disponibile dovete aprire il menu delle Impostazioni, premere su Generali e poi su Aggiornamento software. Aspettate qualche minuto e si aprirà una nuova pagina che vi permetterà di effettuare il download e poi l’installazione di iOS 13.2. Troverete anche una scheda riepilogativa con tutte le novità introdotto dall’aggiornamento del sistema operativo.

iOS 13.2 è compatibile con questi modelli di iPhone: