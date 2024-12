Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Quali sono le principali cause che portano uno smartphone a caricarsi lentamente e quali possono essere le soluzioni per rendere più efficienti le operazioni

Uno smartphone che si carica lentamente può essere davvero frustrante e, per chi ha bisogno del proprio device carico (in tempi ragionevolmente brevi), un sistema di ricarica inefficiente non è sicuramente una cosa da trascurare.

Per questo motivo è bene capire quali possono essere i motivi della ricarica lenta e come evitare di andare incontro a ulteriori problemi con i propri dispositivi elettronici.

Le principali cause della ricarica lenta

Il primo motivo che può portare a un peggioramento delle performance di ricarica dello smartphone può essere un cavo USB danneggiato o di scarsa qualità che può limitare il flusso di corrente aumentando il tempo necessario per l’operazione. Il consiglio in questo caso è di utilizzare un cavo diverso, preferibilmente quello originale o comunque prodotto da un brand affidabile.

Anche un caricabatterie inadeguato, magari di potenza inferiore rispetto a quella richiesta dal telefono, comporterà una ricarica molto lenta. Per questo motivo è sempre bene verificare le specifiche dello smartphone e utilizzare un caricabatterie con la potenza corretta o superiore.

Nel peggiore dei casi, la colpa potrebbe essere della batteria che potrebbe essere troppo vecchia o danneggiata. Con il tempo e l’usura, le batterie agli ioni di litio si degradano, perdendo la capacità di immagazzinare energia e aumentando i tempi di ricarica. Se questo accade, l’unica cosa da fare è sostituire la batteria stessa anche se in caso di un device troppo datato, potrebbe essere consigliabile acquistare un nuovo smartphone.

Da non sottovalutare nemmeno lo sporco nella porta di ricarica che può ostacolare il corretto contatto tra il cavo e il telefono, rallentando la ricarica. L’unica cosa da fare in questo caso è pulire delicatamente la porta USB con un cotton fioc o uno stuzzicadenti di legno facendo attenzione a non danneggiare i contatti.

Per chi è solito utilizzare la porta USB del computer per caricare il telefono, bisogna sapere che queste porte forniscono una corrente limitata, garantendo una ricarica più lenta.

Mantenere molte app pesanti in background può rallentare la ricarica. Il suggerimento è quello di chiudere queste applicazioni così da ridurre al minimo il consumo di energia.

Un altro motivo che può far rallentare la ricarica dello smartphone è utilizzare il telefono durante la ricarica che, soprattutto per attività che richiedono molta energia come i giochi o la riproduzione di video, può peggiorare notevolmente il processo di ricarica e surriscaldare la batteria.

Anche la temperatura ambientale può influenzare in negativo la ricarica del device, per questo motivo è sempre consigliabile caricare il device in un ambiente a temperatura controllata.

Infine, in alcuni rari casi, la colpa della ricarica lenta potrebbe essere da attribuire a problemi software. In questo caso è consigliabile riavviare il device oppure cercare il software che sta dando problemi e disinstallarlo o aggiornarlo.