Philips, questa friggitrice ad aria è da comprare subito: costa pochissimo

Stai pensando di comprare anche tu di una friggitrice ad aria dopo aver visto il video di un food blogger? O perché vuoi cambiare la friggitrice ad aria che hai già perché non soddisfa le tue esigenze o si è guastata? Bene, questa è l’offerta che fa per te! Oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Philips Airfryer L è in offerta con un incredibile doppio sconto: oltre allo sconto fisso del 38% che trovi in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 25€. In questo modo è come se la paghi la metà.

Un prezzo eccezionale per una friggitrice dalle tante funzioni prodotta da un marchio che è una garanzia e con tecnologie e funzionalità avanzate. Questo elettrodomestico per la casa permette di cucinare tantissimi cibi differenti in poco tempo e utilizzando pochissimo olio. In questo modo, oltre a mangiare cibi più gustosi, sono anche meno grassi e con meno calorie. Philips ha dotato la sua friggitrice di ben 12 funzioni di cottura in modo che puoi dare libero sfogo alla tua creatività. Il numero di coupon è limitato, quindi affrettati subito, il prezzo potrebbe aumentare molto presto.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer L: le caratteristiche

Ma a parte il prezzo molto vantaggioso, cosa ha di così speciale la friggitrice ad aria Philips Airfryer L? Partiamo proprio dalle dimensioni: grazie al cestelle capiente puoi cucinare cibi per almeno 4-5 persone in una sola volta. Puoi spaziare trapietanze molto diverse tra loro e totalmente sane. Dal classico pollo circondato da gradevoli patatine passando per colorite verdure grigliate da proporre come salubre contorno, fino a gustosissimi dolci. Potrai inoltre, impostare fino a 12 funzionalità diverse di cottura scegliendole tramite il display touch.

Grazie a questa friggitrice ad aria Philips potrai cuocere le amate patatine con il 90% di grassi in meno, per cibi più buono e gustosi. Con questo elettrodomestico potrai friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare ma anche semplicemente riscaldare. Grazie alla app NutriU potrai sempre variare i tuoi menu e sorprendere familiari e amici. Grazie alla tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a "stella marina", l’elettrodomestico crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti fuori ma morbididentro. Dirai addio a bruciature o cibi crudi. Infine, se ti preoccupa la pulizia, ti diciamo anche che i componenti sono facilmente rimovibili e quindi lavabili in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer L: prezzo, offerte su Amazon

Con la friggitrice ad aria Philips Airfryer L risparmi su tutti i fronti. Grazie al doppio sconto disponibile su Amazon la paghi solamente 83,99€. Infatti, oltre allo sconto di partenza del 38%, beneficerai di un coupon di 25 euro. Coupon facilmente sfruttabile inserendo una spunta, quindi nessun copia e incolla di codici. La friggitrice è già disponibile e la ricevi a casa in pochissimi giorni: approfittane immediatamente.

