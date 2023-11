Black Friday, prezzo crollato sulla friggitrice ad aria Philips: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Cucinare per tutta la famiglia – e gli amici – in maniera sana e veloce, senza troppi grattacapi. Merito della friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000, tra le pià avanzate e complete nel catalogo del produttore olandese.

Dotata di un cestello capiente e di diverse funzionalità automatiche per una cottura ottimale delle pietanze più varie, la friggitrice senza olio dello storico marchio olandese ti permetterà di preparare pranzi, cene e spuntini in una manciata di minuti. Senza che tu debba preoccuparti di impostare temperatura o durata della cottura. Il tutto a un prezzo mai visto prima: in occasione del Black Friday 2023, la friggitrice Philips è disponibile su Amazon con uno sconto senza precedenti.

Philips, la friggitrice per tutta la famiglia al minimo storico: offerta choc per il Black Friday 2023

Un’offerta assolutamente da non farsi scappare su uno degli elettrodomestici più utili e versatili oggi in commercio. La Philips Aifryer Serie 3000 è infatti disponibile a un prezzo mai visto in precedenza. Merito dello sconto del 49%, grazie al quale risparmi decine e decine di euro sul listino. Comprandola oggi la paghi 89,99 euro anziché 174,99 euro: più di 80 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore olandese.

Philips Airfryer Serie 3000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una friggitrice per tutta la famiglia. La friggitrice ad aria Philipsm Airfryer Serie 3000 L è perfetta per preparare pranzi, cene e spuntini per tutti i componenti della famiglia (e non solo). All’interno del cestello da oltre 4 litri potrai cuocere in maniera salutare e veloce fritti, arrosti e verdure alla griglia. Non solo: nel cestello potrai anche preparare dolci e altri lievitati.

Il tutto in maniera estremamente semplice e veloce. La friggitrice del produttore olandese sfrutta infatti la tecnologia Rapid Air per far circolare l’aria calda all’interno del cestello in maniera veloce e ottimale. La cottura avverrà così in maniera più veloce e omogenea: la circolazione dell’aria "a stella" farà sì che le pietanze siano croccanti fuori e teneri all’interno, per un gusto senza paragoni.

Grazie agli otto programmi di cottura predefiniti, poi, sarà semplice e intuitivo preparare le pietanze. Basterà inserire gli ingredienti nel cestello, scegliere il programma più adatto e attendere che tutto sia pronto. Sarà poi la stessa friggitrice a impostare la temperatura e la durata più adatte all’occorrenza.

E una volta terminata la cottura, non avrai neanche più bisogno di preoccuparti di lavare. Il cestello e le altre parti rimovibili potranno essere messi in lavastoviglie senza timore che il fondo antiaderente si rovini.

