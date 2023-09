Philips, questa macchina per il caffè costa la metà: prezzo in picchaita

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Philips

Per cominciare bene la giornata o per ottenere una dose extra di energia dopo pranzo, una delle abitudini più amate dagli italiani è bere un buon caffè, anche quando si è in casa. Negli ultimi anni c’è stata una grandissima diffusione di macchine automatiche per il caffè che utilizzano le cialde o le capsule, molto più comode e veloci rispetto alla classica moka. Ma la qualità del caffè ne risente: solitamente la bevanda è meno gustosa rispetto a un classico caffè fatto con la moka o a quello del bar. Per questo motivo molte aziende hanno lanciato sul mercato delle soluzione semi-professionali che ricordano quelle dei bar: macchine che utilizzano caffè in grani o in chicchi e che permettono anche di fare un cappuccino a regola d’arte.

Una di queste macchine è sicuramente la Philips Series 2000, un modello super top di gamma che oggi troviamo in offerta su Amazon con un doppio sconto da far perdere la testa. Infatti, oltre allo sconto fisso del 43% presente in pagina, è disponibile un coupon del valore di 30€ che praticamente te la fa pagare la metà. Per la macchinetta per il caffè si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web e la fa diventare immediatamente un best-buy. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Non fatevi scappare questa super opportunità.

Philips Series 2000

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Philips Series 2000: le caratteristiche e le funzionalità

La qualità del bar, ma direttamente in casa. La macchinetta per il caffè Philips Series 2000 è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento. Un dispositivo di fascia alta, con tecnologie avanzate, ma facile da utilizzare. Vediamo nel dettaglio cosa puoi fare con questa macchina per il caffè.

La prima cosa da sapere e probabilmente la più importante: la Philips Series 2000 utilizza solamente caffè in grani: nessuna cialda o capsula, in modo da gustare il sapore intenso del caffè. Il macinacaffè è integrato e puoi scegliere fino a 12 regolazioni differenti per avere la macinatura perfetta a seconda del proprio gusto. Nella parte frontale è presente un display touch tramite il quale puoi scegliere la tua bevanda preferita e regolare l’intensità del caffè. Proprio come se fossi al bar. Ma non solo. L’elettrodomestico dispone anche un montalatte con il quale puoi fare una deliziosa crema di latte oppure preparare un gustoso cappuccino. Non te ne pentirai.

Il sistema Aroma Extract trova anche il giusto equilibrio tra la temperatura di erogazione e l’estrazione del caffè, in modo che l’aroma sia sempre perfetto. Inoltre, la temperatura dell’acqua si mantiene sempre tra i 90 i 98 gradi. Per quanto riguarda la pulizia, nulla di più semplice. Nella parte posteriore c’è il gruppo caffé che puoi svuotare facilmente ogni paio di giorni, in modo che la macchina sia sempre pronta per l’utilizzo. Per la decalcificazione, invece, c’è un pratico tasto presente nella console dei comandi. La maggior parte dei componenti possono essere lavati nella lavastoviglie.

Philips Series 2000: offerta, prezzo e sconto Amazon

A un prezzo così non la si era mai vista, né su Amazon né sul web. La Philips Series 2000 è oggi disponibile a 259,99€, con uno sconto che si avvicina tantissimo al 50%. Si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori offerte per un elettrodomestico di questo weekend. Acquistandola oggi non solo fai un super affare, ma metti in cucina un dispositivo multifunzione e con caratteristiche uniche. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Avete anche la possibilità di effettuare il reso entro trenta giorni dall’acquisto.

Philips Series 2000