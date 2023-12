Philips, questa aspirapolvere senza fili costa pochissimo: sconto sconvolgente

Fonte foto: Philips

Questa è un’offerta da non farsi scappare. Non stiamo esagerando, si tratta di una delle migliori promo attive oggi su Amazon per un elettrodomestico per la casa. Stiamo parlando dell’aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro che troviamo con un doppio sconto incredibile che, oltre a far scendere il prezzo al minimo storico, permette di risparmiare più di 200€. Lo sconto totale è di ben il 62%, una percentuale elevatissima e che fa capire la bontà dell’offerta. E per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Se stavate pensando di acquistare una nuova aspirapolvere per la vostra abitazione, questa è l’offerta del momento.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

La scopa elettrica Philips SpeedPro è un modello top di gamma con una grande potenza di aspirazione e dotata di tecnologia Powecyclone 7 che assicura una pulizia accurata in qualsiasi situazione. Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED che ti permettono di localizzare efficacemente dove è presente lo sporco, anche quello che si nasconde negli angoli più difficili. All’occorrenza l’aspirapolvere si trasforma anche in un’aspirabriciole. Le modalità di utilizzo sono due e la batteria ha un’autonomia di circa trenta minuti, quanto basta per pulire tutta l’abitazione. Non approfittare di questa super offerta è un grosso errore.

Philips SpeedPro

Philips SpeedPro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo vertiginoso e minimo storico per la scopa elettrica Philips SpeedPro. Oggi su Amazon la trovi al miglior prezzo web grazie all’offerta speciale che te la fa pagare solamente 124,99€. Il prezzo è frutto di un doppio sconto: oltre a quello fisso del 48% presente in pagina, è disponibile un ulteriore sconto di ben 45€. I coupon sono limitati e potrebbero scadere da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente. Amazon offre anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 25 euro al mese a tasso zero. Una spesa minima per acquistare un’ottima scopa elettrica. Il prodotto è già disponibile per essere spedito e la consegna gratuita avviene in pochissimi giorni. Il tempo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Philips SpeedPro

Philips SpeedPro: le caratteristiche tecniche

Un’aspirapolvere che offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere. E soprattutto a un prezzo mai visto prima. La scopa elettrica Philips SpeedPro è un concentrato di tecnologia e potenza. Dotata di motore PowerBlade progettato per assicurare una potenza di aspirazione elevata in grado di togliere il 98% della polvere presente sul pavimento. Ma non solo. Nella scatola sono presenti anche degli accessori molto utili, come la bocchetta a lancia per arrivare negli angoli del soffitto o sotto il divano. All’occorrenza può diventare anche un’aspirabriciole.

Come tutti gli aspirapolvere moderni, è dotato di tecnologia ciclonica PowerCyclone 7 che separa immediatamente la polvere dall’aria per preservare le prestazioni del motore. Ottimo anche il filtro che cattura fino al 99% di polline e muffa e che può essere lavato mettendolo semplicemente sotto al rubinetto dell’acqua. La spazzola multifunzione è dotata anche di luci LED che ti aiutano a individuare gli angoli e le zone dove si nasconde lo sporco e la polvere. Le modalità di utilizzo sono due: si differenziano per la velocità di aspirazione e per la tipologia di pavimento su cui utilizzarle. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di circa 30 minuti.

Philips SpeedPro