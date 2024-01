Philips, questa è l'aspirapolvere da acquistare subito: costa la metà

Fonte foto: Philips

L’aspirapolvere o la scopa elettrica è uno di quei elettrodomestici fondamentali di cui non si può fare a meno. Per la pulizia della casa è necessario avere un aspirapolvere completo e potente, in grado di aspirare in poco tempo tutta la polvere che si accumula giornalmente sul pavimento. Una scopa elettrica come la Philips SpeedPro 5000, modello top di gamma con tecnologia ciclonica e con un’ottima autonomia che ti permette di pulire tutta casa con estrema comodità. Aspirapolvere dotata anche di funzioni innovative, come le luci LED sulla spazzola che ti aiutano a individuare facilmente le zone di sporche più complicate e nascoste.

Tutto questo per dirvi che questa scopa elettrica Philips oggi è anche in offerta su Amazon con uno sconto del 45% al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Uno sconto che ti permette di risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’offerta a tempo da non farsi scappare e che bisogna approfittare al volo prima che termini.

Philips SpeedPro 5000: offerta, prezzo e sconto Amazon

Una promo speciale per l’aspirapolvere Philips SpeedPro 5000. Oggi trovi la scopa elettrica in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 181,48 euro, il valore più basso dell’ultimo periodo. La promo non termina qui: oltre a risparmiare quasi 150 euro su quello di listino, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 36,30 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per effettuare il reso hai a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Philips SpeedPro 5000: caratteristiche e funzionalità

Analizziamo le caratteristiche tecniche di questa ottima scopa elettrica di casa Philips. Partiamo proprio dal comodissimo aspirabriciole senza fili integrato, in grado di aspirare la totalità (fino al 98%) di polvere e sporco ad ogni passata. Molto utili poi le luci LED nella spazzola, capaci di rivelare la polvere anche negli angoli più bui e nascosti. Adatta la potenza al tipo di sporco: con 2 impostazioni di velocità elimina ogni tipo di sporco e polvere. Il flusso d’aria arriva fino a 800 l/min.

Non dovrai preoccuparti che si spenga nel bel mezzo delle pulizie: la batteria agli ioni di litio da 18 V garantisce fino a 30 minuti di autonomia. Quindi avrai tutto il tempo di rassettare casa. Il tutto, richiedendo circa 5 ore di ricarica. La scopa elettrica Philips speed pro è anche comoda da utilizzare, ‎sia per le dimensioni ridotte sia per il peso davvero contenuto. In questo modo non ti stancherai durante il suo utilizzo.

