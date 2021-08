Pixel 5a 5G: caratteristiche e prezzi dell'ultimo medio di Google

È stato presentato ieri senza troppo clamore Google Pixel 5a 5G, lo smartphone 5G “economico" della multinazionale di Mountain View. Atteso e anticipato da tempo, il Pixel 5a 5G presenta alcuni elementi di novità rispetto alla passata generazione: non troppi a dire il vero, giusto qualche miglioria mirata in un momento difficile per l’industria tecnologica e per tutta la sua filiera produttiva.

La crisi dei chip che dallo scoppio della pandemia crea enormi problemi al mondo della tecnologia, infatti, probabilmente non ha consentito a Google di progettare il Pixel che sarebbe venuto fuori in condizioni normali, perciò Pixel 5a 5G potrebbe essere (e sembra) una soluzione di compromesso. È bene però non scambiarlo con il successore di Pixel 4a: Pixel 5a 5G raccoglie l’eredità di Pixel 4a 5G. Lo scorso anno i Pixel “economici" erano due, uno con connettività 4G, l’altro con il più avanzato 5G, con quest’ultimo che in Italia non è mai arrivato. Per il 2021 Google riduce la gamma “a" ad un solo smartphone, il Pixel 5a 5G per l’appunto, che come il predecessore rimarrà fuori dai confini italiani e persino da quelli europei, a meno che l’azienda non decida di tornare sui suoi passi, cosa assolutamente improbabile.

Google Pixel 5a 5G caratteristiche tecniche

Google Pixel 5a 5G ha un display OLED ampio ma non troppo, quindi di dimensioni sufficienti a rappresentare un valido supporto per la multimedialità ma non eccessivamente ingombrante quando lo si usa con una sola mano o lo si deve riporre in tasca: si tratta di un’unità da 6,34 pollici con risoluzione Full HD+ e, purtroppo, frequenza di aggiornamento di appena 60 Hz. Ormai lo standard sugli smartphone di media gamma, come questo Pixel 5a 5G, è non meno di 90 Hz.

C’è l’Always on Display per controllare con un colpo d’occhio orario ed eventuali notifiche, eil display è protetto da un vetro Gorilla Glass 3 di Corning, ed è bene sapere che a differenza di molti dei concorrenti non integra il lettore di impronte che rimane, come lo scorso anno, fisico sulla superficie posteriore. Di identico rispetto allo scorso anno c’è anche il “cuore" del dispositivo, che continua ad essere lo Snapdragon 765G, un chip octa core realizzato a 7 nanometri con frequenza massima di 2,4 GHz, GPU Adreno 620 e con l’apprezzato chip di sicurezza Titan M.

Una sola scelta in termini di memorie, peraltro non espandibili: 6 GB di RAM di tipo LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione. Lato connettività 5G Sub-6, 5G mmWave+Sub6, Dual SIM (con SIM virtuale), Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack da 3,5 mm, GPS, Glonass, Galileo, QZSS. Altoparlanti di sistema stereo, due microfoni per la soppressione dei fruscii in chiamata, c’è il jack audio da 3,5 mm e la certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Sul fronte delle fotocamere i Pixel vantano una lunga tradizione, che Pixel 5a 5G prova a rispettare non variando di nulla la dotazione dello scorso anno. Le fotocamere sono identiche, a partire da quella frontale per i selfie da 8 MP, f/2,0, angolo di visuale da 83°, e le due posteriori: la grandangolare da 12,2 MP dual pixel, f/1,7, OIS, EIS, FOV 77° e la ultra grandangolare da 16 MP, FOV 107°, f/2,2. Video fino a 4K a 60 fps.

La batteria cresce e di parecchio: 4.680 mAh a disposizione con ricarica rapida cablata a 18 watt. Il sistema operativo è Android 11 con 3 anni almeno di aggiornamenti software e di sicurezza garantiti. Dimensioni di 154,9 x 73,7 x 7,6 mm per 185 grammi.

Google Pixel 5a 5G prezzi e disponibilità

Google Pixel 5a 5G non arriverà in Italia. Sarà disponibile dal 26 agosto in USA e Giappone per 449 dollari, cioè 50 dollari in meno del predecessore: poco meno, per poco di più.