Pixel 6a, lo sconto è impressionante: minimo storico e super promo

Google ha appena lanciato sul mercato il nuovissimo Pixel 7a, smartphone medio di gamma molto interessante e che promette grandi cose. Come succede spesso in questi casi, con l’uscita di un nuovo modello, quello precedente comincia a scendere di prezzo e a diventare molto interessante. Esattamente quello che sta accadendo oggi con il Pixel 6a. Lo smartphone lowcost dell’azienda di Mountain View, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto speciale del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare più di 110€ sul prezzo di listino.

Il Pixel 6a ha tutte le caratteristiche per essere il vostro nuovo smartphone. Un ottimo processore realizzato direttamente da Google, una doppia fotocamera posteriore che regala grosse soddisfazioni in qualsiasi situazione (anche quando c’è poca luce) e una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. A tutto questo bisogna aggiungere anche la presenza di una versione pure di Android e alcuni strumenti sviluppati da Mountain View esclusivamente per i Pixel. Insomma, uno smartphone di cui non ti devi preoccupare.

Pixel 6a

Pixel 6a: la scheda tecnica

Design compatto, ottime componenti e un’affidabilità rara per uno smartphone. Questi sono i punti principali del Pixel 6a, lo smartphone lowcost di Google che oggi troviamo in offerta su Amazon. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che spicca maggiormente: lo schermo. Il Pixel 6a ha un display OLED da 6,1" con risoluzione FHD. La qualità del pannello è davvero ottima, con una luminosità elevata e colori definiti. Presente anche la protezione Gorilla Glass 3 per le cadute. Sotto la scocca trova posto il processore Tensor costruito da Google ed è lo stesso presente anche sul modello Pro ed assicura prestazioni elevate. La memoria interna è da 128GB.

Uno dei punti forti degli smartphone Pixel è sempre stato il comparto fotografico. E non è differente in questo Pixel 6a. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 12,2MP e fotocamera ultra-grandangolare da 12MP. La fotocamera per i selfie è da 8MP. Uno dei segreti dei Pixel è il grande lavoro di ottimizzazione lato software che rende le immagini e i video di livello professionale. Una qualità che non trovi nemmeno su dispositivi che costano molto di più.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e supporta anche la ricarica rapida. Sul Pixel 6a troviamo anche un’esperienza Android pura basata sulle tue necessità. Non trovi app inutili che rallentano solamente lo smartphone. Invece, sono presenti tool sviluppati da Google appositamente per lo smartphone, come l’app che traduce in tempo reale chat e conversazioni dal vivo.

Pixel 6a in offerta su Amazon al minimo storico: prezzo e sconto

Una promo da non farsi scappare per nessun motivo. Oggi troviamo su Amazon il Pixel 6a in offerta a un prezzo di 343,15€, con uno sconto molto interessante del 25%. Si tratta di un’ottima promo per lo smartphone di Google che difficilmente troviamo in offerta e questo la rende ancora più allettante. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 68,63€ al mese. Il risparmio netto si aggira sui 120€. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

Pixel 6a

Se, invece, volete il nuovo Pixel 7a, su Amazon è disponibile in promo lancio a un prezzo di 509€, comprese le cuffie top di gamma Pixel Buds A del valore di 99€.

Pixel 7a

