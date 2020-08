PlayStation 5, ecco quando verrà rivelato il prezzo della console

Sony ha mantenuto le promesse: lo State of Play organizzato per il 6 agosto è stato dedicato solamente ai videogame (la maggior parte per PS4 e PS VR), senza nessun accenno al prezzo e alla possibile data di uscita della nuova PlayStation 5. In molti sono rimasti delusi, sia per titoli non proprio eccezionali, sia per le mancate notizie sulla nuova console. Probabilmente, però, non bisognerà aspettare ancora molto: Sony ha in programma per la fine del mese un nuovo State of Play, e questa volta la protagonista sarà la PlayStation 5.

D’altronde l’azienda giapponese è costretta a rispondere alla presentazione di luglio della Xbox Series X, in cui Microsoft ha mostrato una lineup di titoli davvero molto interessante. Ora è arrivato il momento per Sony di rispondere e di anticipare le mosse dell’azienda di Redmond, che tra l’altro sta organizzando un altro evento per la XSX per la fine di agosto. Per questo motivo il prossimo State of Play, questa volta dedicato alla PS5, dovrebbe tenersi il 20 agosto 2020. A dirlo è Roberto Serranò, che in questi mesi ha prima anticipato la data della presentazione della PS5 e poi dello State of Play del 6 agosto.

PlayStation 5, prezzo e data di uscita: ecco quando verranno rivelati

Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Sony, ma le parole di Roberto Serranò negli ultimi mesi si sono rivelate abbastanza affidabili. Il prossimo State of Play dovrebbe tenersi il 20 agosto, come sempre alle ore 22:00 italiane. La data sembra essere molto plausibile per una serie di motivi.

Finora Sony ha tenuto questi eventi sempre di giovedì e anche il 20 agosto lo è. L’azienda giapponese deve anticipare il reveal del prezzo e della data di uscita della Xbox Series X che dovrebbe avvenire entro la fine di agosto, in un evento ad hoc che Microsoft sta organizzando. Inoltre, non può aspettare settembre, una data troppo vicina all’eventuale uscita sul mercato della console, previsto tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Infine, ultimo fattore da non sottovalutare sono le tante indiscrezioni uscite in questo periodo sui prezzi della PS5: per evitare altri spoiler Sony sarà costretta a rivelare prima o poi il costo della console.

Quanto costerà la PS5

Sono tante le voci sul possibile prezzo della console Sony e tutte molto discordanti tra di loro. Una cosa è certa: ci sarà una differenza sostanziale tra le versione “Digital” senza Bluray e la PlayStation 5 normale. L’obiettivo di Sony, infatti, è di spingere la PS5 Digital Edition per dare impulso ai tanti servizi online lanciati negli ultimi anni. Ipotizzabile che la PS5 Digital costerà intorno ai 400 euro, mentre per quella normale bisognerà sborsare più di 500 euro.