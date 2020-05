PlayStation 5: ci sarà una versione Premium con un SSD più potente

Non si fermano le indiscrezioni sulla PlayStation 5, la nuova console Sony che dovrebbe essere lanciata sul mercato a fine anno, ma che non viene ancora presentata ufficialmente. Finora l’azienda giapponese ha solo mostrato il nuovo joypad DualSense e annunciato la maggior parte delle caratteristiche tecniche. Ma non si sa nulla sul design e su quanti modelli verranno lanciati al debutto.

Negli ultimi giorni, infatti, torna prepotentemente di moda la questione su quante versioni Sony lancerà della PS5. Già nei mesi precedenti era uscita l’indiscrezione sul fatto che l’azienda giapponese volesse lanciare due PS5: un modello standard e lowcost e una versione più performante e dal costo maggiore. L’idea di Sony (e anche di Microsoft per la Xbox Series X) è quella di produrre più modelli per dare l’opportunità a tutti di acquistare la nuova console. Un po’ come accade nel mondo degli smartphone, con i produttori che sono arrivati a produrre tre o quattro versioni del loro modello top.

PS5 Premium con SSD più capiente

L’ultima indiscrezione arriva da Reddit, social molto utilizzato negli Stati Uniti soprattutto dagli appassionati di tecnologia. Essendo un social e potendo gli utenti utilizzare dei nickname, è molto facile che vengano scritte delle fake news o delle inesattezze.

Questa volta l’indiscrezione arriva dall’utente Daniel_mallorca1985 che assicura di aver avuto l’indiscrezione direttamente da Sony in un incontro con i game designer e le software house: la PlayStation 5 verrà lanciata in due versioni. La differenza sarà nel SSD, una delle parti più importanti della nuova console e su cui sono stati investiti molti soldi in sviluppo e ricerca. Il disco a stato solido presente sulla PS5, infatti, è stato personalizzato direttamente da Sony per garantire caricamenti istantanei che diventeranno uno dei punti di forza della console.

Secondo l’utente di Reddit, la versione “base” della PS5 avrà un SSD da 825GB (come annunciato dalla stessa azienda nella prima mini-presentazione), mentre il modello Premium avrà un SSD da 1,65TB. Per il resto le caratteristiche saranno identiche.

Prezzo PS5 e PS5 Premium

Anche i prezzi delle due console saranno differenti. La PS5 dovrebbe partire da un prezzo di listino di 499 euro (aumentato nelle ultime settimane anche a causa delle difficoltà scaturite dal Coronavirus nella produzione delle componenti), mentre la PS5 “Premium” dovrebbe costare 599 euro. Un prezzo abbastanza elevato, ma che è giustificato dalla presenza di un SSD davvero potente e che assicura prestazioni top.