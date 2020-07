PlayStation 5, il prezzo svelato da un insider: quanto costa

Quanto costerà la nuova PlayStation 5? I rumors sul prezzo si fanno sempre più insistenti e un insider avrebbe svelato che la console della Sony potrebbe costare 499 dollari al lancio del 14 novembre in Giappone. Per scoprire il prezzo negli altri Paesi, bisognerà attendere il lancio del 20 novembre.

L’insider Tom Henderson è noto per aver fornito informazioni sulla serie Call of Duty, che poi si sono rivelate esatte. Anche se Henderson è considerato una fonte affidabile quando si tratta di rumors sulla PlayStation, ci sono dei dettagli che non tornano. Il primo è il lancio anticipato in Giappone, che andrebbe contro le precedenti dichiarazioni di Sony. Il secondo dettaglio è il prezzo: la PS5 uscirà in due versioni: normale e Digital Edition senza il Blu-Ray. Il costo di 499 dollari potrebbe riferirsi solo alla versione standard, insomma l’informazione data dall’insider appare troppo parziale.

PlayStation 5, quanto potrebbe costare

Secondo le indiscrezioni di Henderson, la PlayStation 5 potrebbe essere lanciata prima in Giappone il 14 novembre al prezzo di 499 dollari o sterline. Un prezzo che potrebbe riferirsi alla versione standard, dato che l’informazione fornita è ritenuta parziale e non specifica di quale delle due versioni si tratti. Il timore è che il rumors sia solo l’ultimo di una serie di false informazioni, come quella che aveva fatto credere che il prezzo della console sarebbe stato rivelato alle 21.30 del 13 luglio. Una data che si è rivelata, ovviamente, inesatta.

Il prezzo di circa 500 euro però sembra in linea con le altre indiscrezioni che circolano. Il giornalista Paul Tassi, esperto di PlayStation 5, spiega infatti che un costo sotto ai 500 euro non permetterebbe di ripagare nemmeno le spese per le componenti. La sua ipotesi sui prezzi è quindi di 500 euro per la Digital Edition e di 550 euro per la versione Blu-Ray.