PlayStation 5 Slim, il prezzo crolla al minimo storico: è da comprare subito

Fonte foto: Wachiwit/iStock

A fine 2023 Sony ha lanciato una versione slim della PlayStation 5, con dimensioni e peso inferiori rispetto alla versione standard. Una politica già vista in passato con la PS4, affiancata da una versione Slim qualche anno dopo l’uscita del modello "base". Sono bastati pochi mesi alla PS5 Slim per diventare la console più venduta, nonostante non sia stata accompagnata da una promo lancio. Promo che, però, trovi da oggi su Amazon. La PS5 Slim, infatti, è disponibile in offerta al minimo storico e a un prezzo mai visto in precedenza: il merito è dello sconto di ben 75 euro. Può sembrare uno sconto di poco conto, ma si tratta di un dispositivo da poco lanciato sul mercato e soprattutto super richiesto.

Per quanto riguarda le caratteristiche della PS5 Slim, c’è poco da dire. Le componenti e le prestazioni sono identiche a quelle del modello normale, a cambiare sono solamente dimensioni e peso. E non è una novità di poco conto: il modello "normale" è sempre stato tacciato di essere troppo pesante e ingombrante, problemi risolti con questa nuova versione. Approfittate subito di questa promo speciale: le scorte potrebbero terminare molto presto (negli ultimi giorni ne sono state vendute tantissime).

PS5 Slim

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

PS5 Slim in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo al minimo e sconto top per la PlayStation 5 Slim. La nuova console targata Sony è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 474 euro con uno sconto del 14% che ti fa risparmiare ben 75 euro. Per una console da pochissimo uscita sul mercato si tratta di una super occasione da non farsi sfuggire. La promo potrebbe terminare da un momento all’altro vista l’alta richiesta di questi giorni. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, opportunità che non ti viene offerta sugli altri siti di e-commerce e nei negozi fisici. Può essere anche il regalo di San Valentino che stavi cercando per il tuo partner.

PS5 Slim

PS5 Slim, le caratteristiche e cosa cambia dal modello normale

Una console più leggera, più piccola e quindi più semplice da posizionare nella tua abitazione. La differenza principale rispetto al modello standard è tutta qui. Il restyling rende la PlayStation Slim più compatta del 30% rispetto al modello precedente e più leggera del 18%. Il merito è anche della presenza di un SSD più piccolo, ma che assicura le stesse identiche prestazioni e con una capienza di un terabyte che ti permette di installare tutti i tuoi giochi preferiti. La versione in offerta è quella con lettore Blu-ray per vedere anche film e serie TV alla massima risoluzione possibile.

Per quanto riguarda le prestazioni e le altre componenti c’è poco da aggiungere a quanto già sappiamo: il caricamento dei videogiochi è praticamente istantaneo e la qualità raggiunta è elevatissima, anche grazie al supporto al Ray Tracing che fa raggiungere dei livelli di realismo senza precedenti. C’è il supporto al refresh rate fino a 120 Hz (anche il monitor o lo smart TV deve avere un pannello con questa frequenza). Tecnologia audio 3D per un’esperienza ancora più immersiva.

Nella scatola è presente anche il controller DualSense con feedback aptico, una tecnologia sviluppata da Sony che ti permette di vivere in prima persona le azioni di gioco grazie al feedback sensoriale dinamico. Insomma, una promo speciale per una console che si conferma essere una delle migliori disponibili sul mercato.

PS5 Slim