PlayStation Network, come risolvere il problema dei giochi scomparsi

Nelle ultime settimane il PlayStation Network e i servizi presenti all’interno sono afflitti da strani problemi: alcuni giochi acquistati sono magicamente spariti dalla libreria, mentre il catalogo dei videogame da poter comprare è vuoto. Cosa sta succedendo? In quanti hanno riscontrato questo problema? Facciamo un po’ di ordine. Si tratta di un problema che ha colpito alcuni giocatori che hanno riportato quanto accaduto su Twitter e su Reddit, social molto utilizzato nella community geek.

I problemi sembrano essere legati a due codici errore che appaiono sullo schermo dopo aver effettuato l’accesso al PlayStation Network: CE-42738-4 e CE-42739-5. Entrambi si riferiscono alle licenze digitali, necessarie per dimostrare di aver acquistato una versione originale del videogame. Senza la licenza digitale, il gioco non può essere presente nella libreria personale. L’insorgere di questi due problemi porta alla scomparsa dei giochi acquistati e non permette di visualizzare altri titoli nel catalogo. Da cosa è dovuto questo problema? Al momento da parte di Sony non ci sono spiegazione, ma, fortunatamente, esiste un modo per far riapparire magicamente i giochi che sono scomparsi dal PlayStation Network.

PS4, giochi scomparsi dal PlayStation Network: cosa succede

Il problema dei giochi scomparsi ha allarmato la community dei giocatori: in molti hanno visto sparire dalla propria libreria i titoli acquistati digitalmente. Chi ha riscontrato questo problema, ha anche notato che dal catalogo online non era possibile acquistare nessun gioco. Il malfunzionamento è identificato da due codici errore:

CE-42738-4

CE-42739-5

Il problema è legato alla licenza digitale e all’utilizzo del videogame sulla propria console: è come se l’utente non abbia mai acquistato il gioco. Le segnalazioni su questo tema sono state molte nelle ultime settimane, con testimonianze che arrivano da ogni parte del mondo, anche dall’Italia. Non si conoscono le cause, ma già esiste un rimedio piuttosto semplice.

Come risolvere il problema dei giochi scomparsi dal PlayStation Network

Essendo un malfunzionamento che riguarda solamente la licenza digitale, basta entrare nelle Impostazioni del PlayStation Network, premere su Gestione Account e selezionare la voce Ripristina Licenza. In questo modo si “riacquisteranno” tutti i titoli comprati e saranno nuovamente presenti all’interno della libreria. Il processo ha una durata variabile a seconda del numero di giochi posseduti.