PlayStation 5, ecco l'offerta che tutti aspettavano: sconto incredibile

Fonte foto: Girts Ragelis

Il 2023 termina col botto per quanto riguarda l’amatissima console Play Station 5: su Amazon, infatti, ci sono offerte molto interessanti, come i due bundle che presentiamo di seguito e che riguardano due giochi molto attesi e amati dai gamer. Vale a dire, Final Fantasy XVI e Spider Man 2. Puoi anche pensare di acquistare uno dei due bundle e regalarlo per Natale, dato che Amazon ha esteso il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024.

Final Fantasy XVI è un gioco di ruolo d’azione sviluppato e pubblicato dalla holding giapponese Square Enix, sedicesimo capitolo del franchise Final Fantasy prodotto da Naoki Yoshida, diventato un cult del settore. Il gioco si caratterizza per gli ambienti aperti e un sistema di combattimento basato sull’azione in 2 modalità: corpo a corpo o a "distanza" basati sulla magia. Spider Man 2, invece, è il gioco che prende ispirazione dal personaggio Marvel che in questo episodio si sdoppia: oltre a Peter Parker, potrai infatti giocare con Miles Morales. Entrambi hanno poteri diversi, che sentirai letteralmente su di te grazie alle vibrazioni del Dual-shock. Oggi trovi entrambi i bundle in offerta con uno sconto del 19% e risparmi più di 100€ sul prezzo di listino. Il perfetto regalo in vista del Natale.

Playstation 5 + Spider Man 2: prezzo e offerte su Amazon

Partiamo dal primo bundle, il più interessante per gli amanti del personaggio Marvel. Nella confezione trovi la PlayStation 5 nella versione con lettore disco, un joystick DualSense e il codice per riscattare la versione completa del gioco. In questo straordinario videogame puoi utilizzare sia Peter Parker che Miles Morales. Devi difendere New York da diversi "cattivi", come l’oscuro Venom, Kraven il Cacciatore, Lizard e tanti altri. Effettuerai spettacolari mosse acrobatiche, eseguirai combo incredibili e potrai sfruttare le iconiche ragnatele tramite i grilletti adattivi del controller wireless DualSense. Tante le nuove ambientazioni cittadine, come i quartieri del Queens e Brooklyn.

Su Amazon puoi acquistare il bundle PlayStation 5 +Spider Man 2 a soli 499,98 euro, grazie allo sconto del 19%! E anche per questo bundle potrai ammortizzare i costi attivando la finanziaria Cofidis, riceverlo subito comodamente a casa e restituirlo con tutta calma entro il 31 gennaio 2024 in caso di problemi. Un’occasione unica per chi ama il mitico super eroe Marvel, che in questo episodio si è perfino sdoppiato!

Playstation 5 + Final Fantasy XVI: prezzo e le offerte Amazon

Scopriamo la trama di Final Fantasy XVI per PS5. Il nuovo capitolo di questo franchise diventato un cult è ambientato a Valisthea, un mondo diviso tra sei nazioni che detengono il potere attraverso l’accesso a cristalli magici e dominatori, umani che fungono da ospiti per l’Eikon di ogni nazione. Le tensioni tra le nazioni si intensificano quando una calamità soprannominata "Piaga" inizia a consumare la terra. Dovrai dunque guidare Clive Rosfield, il quale, dopo aver assistito alla distruzione del suo regno e alle continua guerra e corruzione del mondo, partirà per un incredibile viaggio alla ricerca dell’oscuro Eikon Ifrit.

Il bundle Playstation 5 Standard Console + Final Fantasy XVI oggi lo paghi solo 499,99 euro, grazie allo sconto del 19%. Puoi anche decidere di pagarlo a rate, attivando la finanziaria Cofidis, in comode rate a interessi zero. La consegna è immediata e, come detto, la restituzione è stata prorogata fino al 31 gennaio 2024.

