Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ufficiale: è il chip dei low cost 2023-24

Qualcomm ha svelato in via ufficiale il nuovo Snapdragon 4 Gen 2, chip dedicato agli smartphone low cost in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. Il SoC presenta diverse novità per la sua scheda tecnica

Qualcomm rinnova la sua gamma di chip per smartphone presentando il nuovo Snapdragon 4 Gen 2. Si tratta di un chip destinato ad equipaggiare gli smartphone Android di fascia bassa e medio-bassa. Rispetto allo Snapdragon 4 Gen 1, il nuovo SoC appena svelato da Qualcomm presenta diverse novità, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso per gli utenti che si affidano a smartphone economici.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2: caratteristiche tecniche

Qualcomm ha scelto di rinnovare la serie di chip Snapdragon 4 presentando una nuova generazione che rinuncia ad alcuni elementi (probabilmente poco utili per la fascia bassa) e punta a massimizzare le prestazioni e l’efficienza di funzionamento. Alla base del nuovo chip c’è il processo produttivo Samsung a 4 nm (la versione Gen 1 è realizzata, invece, a 6 nm).

Cambia poco, invece, per la CPU. La nuova generazione di Snapdragon 4, infatti, propone una CPU Octa-Core con configurazione 2+6. Il chip integra 2 Core Kyro, derivati dai Core Cortex-A78, a cui si affiancano 6 Core Cortex-A55 per la gestione delle attività più semplici. Qualcomm ha anticipato un aumento delle prestazioni del 10% (legato principalmente ad un aumento delle frequenze di clock massime della CPU).

Per il momento, invece, Qualcomm non ha divulgato alcun dettaglio in merito alla GPU integrata nel SoC. Da segnalare, inoltre, che il nuovo Snapdragon 4 Gen 2, a differenza della versione Gen 1, non ha il DSP Hexagon, componente dedicato alla gestione dei calcoli IA, e non supporta più tre fotocamere posteriori (poco sfruttate, in genere, dagli smartphone di fascia bassa).

Gli smartphone con il nuovo chip di Qualcomm potranno avere fino ad un massimo di due fotocamere posteriori. Da notare anche la possibilità di gestire display con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, valore che rappresenta anche il frame rate massimo in gaming.

Per quanto riguarda le memorie, gli smartphone con Snapdragon 4 Gen 2 potranno contare sulla RAM LPDDR55 e su memorie di storage UFS 3.1. Per quanto riguarda la connettività, c’è il modem Snapdragon X61 che garantisce la possibilità di accesso alle reti 5G. Da notare, infine, la possibilità di sfruttare gli standard Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1.

Quali smartphone avranno lo Snapdragon 4 Gen 2

I primi smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 si avvicinano al debutto. L’azienda ha anticipato che il suo nuovo chip arriverà sul mercato nel corso della seconda metà del 2023. Tra i partner di Qualcomm, toccherà a Redmi lanciare il primo smartphone dotato del nuovo chip. Nei mesi successivi, però, il SoC sarà proposto da diversi altri OEM.

Il nuovo Snapdragon 4 Gen 2 è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento degli smartphone low cost per il 2023-2024. Il chip dovrebbe essere utilizzato in un gran numero di modelli, in arrivo nei prossimi 12-18 mesi, destinati alla fascia di prezzo tra i 150 euro e i 300 euro.