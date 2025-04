Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: POCO

POCO arricchisce la sua gamma di smartphone con un nuovo mid-range 5G che punta a diventare il riferimento del mercato nella fascia di prezzo intorno ai 200 euro. Si tratta del nuovo POCO M7 Pro 5G che, come spesso accade con i modelli di POCO, è subito protagonista di un’offerta lancio su Amazon. Il nuovo smartphone di POCO va ad affiancarsi al POCO M7, svelato alcune settimane fa e privo della connettività 5G, e a posizionarsi al di sotto dei POCO X7.

POCO M7 Pro 5G 8/256 GB

POCO M7 Pro 5G 12/256 GB

POCO M7 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo POCO M7 Pro può contare sul SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra che garantisce buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni oltre alla possibilità di sfruttare il 5G. Lo smartphone è affiancato da 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche una batteria da 5.110 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il display comprende un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco di 2.100 nits. A protezione dello schermo c’è anche il vetro Gorilla Glass 5.

Lo smartphone ha due fotocamere posteriori, con un sensore principale Sony IMX882 da 50 Megapixel a cui si affianca un sensore da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel. Da segnalare anche il supporto Dual SIM, il chip NFC e un jack audio da 3,5 mm.

Il nuovo modello della gamma POCO è certificato IP64 ed è dotato del sistema operativo Android 15 con Hyper OS (dovrebbero esserci almeno 2 major update). Ci sono tre colorazioni disponibili: Green, Silver, Purple.

Il POCO M7 Pro 5G è, quindi, un modello completo, pensato per soddisfare le esigenze degli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone nella fascia di prezzo intorno ai 200 euro. Grazie all’offerta lancio, inoltre, è possibile scendere al di sotto di questa soglia.

POCO M7 Pro 5G: disponibilità e prezzo

Il nuovo POCO M7 Pro 5G è disponibile da subito sul mercato ed è acquistabile su Amazon con un prezzo scontato. La versione 8/256 GB, infatti, è ora disponibile a 199 euro con 10 euro di sconto aggiuntivo per gli utenti Prime Student (servizio attivabile con una prova gratuita dagli studenti universitari). C’è poi la versione 12/256 GB proposta a 219 euro. Anche in questo caso c’è la possibilità di sfruttare uno sconto di 10 euro con Prime Student. Per accedere alle offerte basta premere sul banner della versione desiderata.

