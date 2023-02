Poco X5 e X5 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Poco X5 Pro e Poco X5 standard sono i due nuovi smartphone di fascia medio-bassa del gruppo Xiaomi dal prezzo molto aggressivo, come d’altronde è tradizione di questo brand. Questi dispositivi sono in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze dell’utente medio che ha bisogno dello smartphone per navigare, usare i social, vedere film e serie TV in streaming e scattare qualche foto. Entrambi i modelli fanno entrambe le cose in scioltezza, con un prezzo molto vantaggioso, specialmente durante la prima settimana di lancio.

Poco X5 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Poco X5 Pro 5G è il Qualcomm Snapdragon 778G 5G, abbinato a 6 GB o 8 GB di RAM e a 128 GB o 256 GB di storage. Il display da 6,67 pollici e di tipo AMOLED, con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre la luminosità massima è di 900 nit e il sensore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Il comparto fotografico conta su un sensore principale da 108 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e su un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Oltre alla compatibilità con le reti 5G, su Poco X5 Pro c’è anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e il chip NFC. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67W. I colori disponibili sono nero, blu chiaro il tipico giallo di Poco.

Poco X5: caratteristiche tecniche

Il Poco X5 ha un design sottile, con uno spessore di 7,98 millimetri. Al suo interno c’è un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, ereditato dal Poco X4 Pro dello scorso anni e abbinato a due tagli di memoria: 6/128 GB e 8/256 GB. Lo storage è espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD, da acquistare a parte.

Il display, per acluni aspetti, è migliore di quello del modello Pro: un AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 1.200 nit e sensore per le impronte digitali posto di lato. Lo smartphone è certificato IP53, quindi resistente a polvere e gocce d’acqua.

I sensori fotografici posti sul retro sono tre: il principale da 48 MP, il grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 13 MP.

Non mancano le connessioni WiFi 6, Bluetooth 5.1, l’NFC e il jack da 3,5 millimetri utile per chi usa gli auricolari con filo. Infine, la batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica a 33W. Il Poco X5 standard è disponibile nei colori nero, blu chiaro e verde salvia.

Poco X5 Pro e X5: disponibilità e prezzi

I due nuovi smartphone di fascia medio-bassa Poco X5 Pro 5G e Poco X5 5G saranno disponibili dal 7 febbraio anche in Italia, nei negozi fisici e su Amazon con i seguenti prezzi:

Poco X5 standard versione 6/128 GB: 249 euro

Poco X5 standard, versione 8/256 GB: 299 euro

Poco X5 Pro versione 6/128 GB: 299 euro

Poco X5 Pro versione 8/256 GB: 349 euro

Tutti i modelli sono in promozione di lancio fino al 13 febbraio a 50 euro in meno.