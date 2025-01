POCO X7 e X7 Pro arrivano in Italia: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Xiaomi

Ad un anno esatto dal lancio della precedente generazione, arrivano sui mercati internazionali, Italia inclusa, i nuovi Poco X7 e Poco X7 Pro, i due nuovi smartphone di fascia media del gruppo Xiaomi che si basano, ancora una volta, su chip MediaTek.

Come sempre dalla nascita del sub-brand Poco, anche con questi dispositivi Xiaomi punta al pubblico più giovane, a cui offre un ottimo rapporto tra prezzo di vendita e scheda tecnica. Poco X7 e Poco X7 Pro sono già in vendita in Italia, anche su Amazon e altri store online.

Poco X7: caratteristiche e prezzo

Poco X7 è uno smartphone 5G di fascia media basato su chip MediaTek Dimensity Dimensity 7300-Ultra, 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione (in tecnologia UFS 2.2).

Lo schermo è un AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, refresh da 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. E’ protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, è compatibile con i contenuti HDR10+ e Dolby Vision e ha il sensore d’impronte ottico integrato.

Grazie al chip Dimensity di MediaTek il Poco X7 può connettersi alle reti 5G, WiFi 6, e a dispositivi Bluetooth 5.4. Lo smartphone di Xiaomi può inoltre collegarsi ai satelliti GPS per la geolocalizzazione, ha il chip NFC per i pagamenti contactless e un emettitore infrarossi, che permette di usare il telefono come un telecomando.

Le fotocamere posteriori sono tre: un sensore principale da 50 MP Sony IMX882 con stabilizzazione ottica, un grandangolo da 8 MB e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP.

La batteria di Poco X7 è da 5.110 mAh e si ricarica a 45 Watt. Il sistema operativo è Android 14, con interfaccia utente Xiaomi HyperOS 2.0. I prezzi di listino sono i seguenti:

Poco X7 – 8/256 GB – 249,90 euro

Poco X7 – 12/512 GB – 299,90 euro

Poco X7 – MediaTek Dimensity 7300-Ultra – Versione 12/256 GB

Poco X7 Pro: caratteristiche e prezzo

Poco X7 Pro è un dispositivo più potente del fratello non Pro, con alcune caratteristiche tecniche da fascia alta. Innanzitutto il chip, che su Poco X7 Pro è un MediaTek Dimensity 8400-Ultra, ben più potente, ed è affiancato da 8 o 12 GB di memoria veloce (LPDDR5X) e 256 o 512 GB di storage velocissimo (UFS 4.0).

Lo schermo è quasi uguale a quello del modello "liscio", tranne che per la luminosità leggermente superiore: arriva fino a 3.200 nit di picco. Diverso anche il vetro a protezione, che sul pro è un Gorilla Glass 7i.

Il comparto fotocamere del modello Pro è identico a quello del non Pro, ma perde la fotocamera macro da 2 MP (francamente inutile, nel 2025). Identiche anche le connessioni.

Molto diversa la batteria, che su Poco X7 Pro è un ben più prestante accumulatore al carburo di silicio da 6.000 mAh, con ricarica a 90 Watt.

Anche Poco X7 Pro esce con Android 14 e HyperOS 2.0 ed è già disponibile, ai seguenti prezzi:

Poco X7 Pro – 8/256 GB – 319 euro

Poco X7 Pro – 12/256 GB – 349 euro

Poco X7 Pro – 12/512 GB – 379 euro

Poco X7 Pro – MediaTek Dimensity 8400-Ultra – Versione 12/256 GB