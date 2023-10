Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Il mercato degli sportwatch si arricchisce con il Polar Vantage V3 che sostituisce il modello precedente, il Vantage V2 lanciato tre anni fa. Il nuovo dispositivo della gamma Polar è già disponibile in preordine, con consegne previste a partire dalla fine del mese di ottobre e con la possibilità di scegliere tra alcune varianti quella da comprare.

Polar Vantage V3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Polar Vantage V3 è dotato di un display AMOLED circolare da 1,39 pollici, con risoluzione di 454×454 pixel e densità di 462 ppi. A proteggere il pannello c’è il vetro Gorilla Glass 3, mentre la cassa è realizzata in alluminio.

Sotto la scocca c’è una nuova CPU (con frequenza di clock massima di 275 MHz) che, secondo Polar, è più veloce del 129% rispetto a quella utilizzata nella generazione precedente. Ci sono poi 37 MB di memoria RAM e 32 GB di storage.

Senza cinturino, lo smartwatch pesa 39 grammi (con un incremento di 4 grammi rispetto al modello precedente, ampiamente giustificato dall’aumento della capacità della batteria) che diventano 57 grammi, una volta collegato al polso tramite uno dei cinturini Polar tra i quali si può scegliere.

Il Polar Vantage V3 ha tutto quello che serve per un monitoraggio completo della salute e dell’allenamento: può misurare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, ha il sensore ottico per la lettura della frequenza cardiaca, tramite uno dei tasti presenti sulla corona consente di eseguire l’ECG. C’è anche il sistema per il monitoraggio della temperatura cutanea.

Per gli sportivi c’è un GPS a doppia frequenza, con navigazione passo passo e tecnologia Koomot per la pianificazione dei percorsi (tramite l’omonima app), e una resistenza alle temperature comprese tra un minimo di -20° C e un massimo di 50 °C e alle immersioni fino a 50 metri di profondità.

Polar Vantage V3 si collega allo smartwatch tramite Bluetooth 5.1 e ha una batteria da 488 mAh, con un incremento del +41% rispetto al modello precedente. La ricarica avviene tramite il sistema Polar Charge 2.0 e il connettore USB-C integrato.

L’azienda non ha fornito informazioni in merito ai tempi di ricarica, ma l’autonomia dichiarata, in modalità allenamento, è di 53 ore. Con la modalità orologio, invece, si può arrivare fino a 288 ore di funzionamento. La modalità allenamento con risparmio energetico attivo consente 140 ore di utilizzo.

Polar Vantage V3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Polar Vantage V3 è già acquistabile, in preordine, per ora solo tramite il sito ufficiale di Polar. Il prezzo per il mercato italiano è di 599,90 euro, con possibilità di scegliere tra le versioni Sky Blu, Night Black e Sunrise Apricot. C’è anche il bundle con la fascia toracica per la misura precisa della frequenza cardiaca durante l’allenamento. Questo bundle è acquistabile con un prezzo di 649,90 euro, con un risparmio di 30 euro rispetto ai due prodotti separati.