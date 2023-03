Polpo Dumbo: avvistato negli abissi uno degli animali più misteriosi del pianeta

In natura non manca mai la fantasia quando si deve cercare un nome alternativo a una specie animale. Il caso emblematico è quello del polpo Dumbo: il celebre elefantino del cartone Disney è stato scomodato per identificare più di una specie di questi molluschi, come ad esempio quella avvistata non molto tempo fa negli abissi dell’Oceano Pacifico.

Nella parte Nord della dorsale montuosa sottomarina nota come "Emperor Seamounts", infatti, era presente una specie nuova di zecca dei polpi in questione. La famiglia di cui si sta parlando è celebre anche come Grimpoteuthis oppure Dumbo Octopus. Dove si trovava esattamente questo animale e perché ha attirato così tanto i ricercatori?

Una nuova specie di polpo Dumbo

La novità sta tutta nel metodo di ricerca che è stato impiegato. Per il polpo Dumbo notato a ben 7mila metri di profondità sono state usate delle tecniche definite "non invasive", in quanto pienamente rispettose dell’habitat. Nonostante gli avvistamenti siano rari, questi molluschi dalle caratteristiche pinne che ricordano delle orecchie di grandi dimensioni sono fondamentali per la sopravvivenza della fauna marina. La certezza che si tratti di una nuova specie è arrivata al termine di analisi scientifiche molto accurate che hanno approfondito una serie di valori. Rispetto ad altri esemplari già studiati, le differenze sono apparse evidenti.

I risultati di questa ricerca sull’ultimo polpo Dumbo sono apparse sulla rivista specializzata "BMC Biology: le differenze sono state notate per quel che riguarda il guscio, le branchie e l’apparato digerente. Non sono mancate delle novità interessanti in relazione al sistema nervoso e agli organi sensoriali, visto che alcuni dettagli non erano mai stati visti prima. Si è già detto delle tecniche non invasive, ma in cosa consistono nello specifico? Normalmente per analisi di questo tipo, è necessario sezionare l’esemplare, mentre stavolta non si è arrivati a tanto. L’alternativa consiste nell’utilizzo di immagini e analisi genetiche.

Le caratteristiche del polpo Dumbo

In questa maniera le descrizioni del polpo Dumbo, ma anche di altri esemplari zoologici non solo sono possibili, ma anche accurate come non mai, in particolare per quel che concerne l’ambito tassonomico. Finora questa tecnica è stata sfruttata soprattutto per creature di piccole dimensioni, l’obiettivo è quello di allargarla ad altre specie più grandi. Tornando a parlare del polpo, le sue caratteristiche peculiari sono a dir poco insolite. Anzitutto, i tentacoli sono otto e ognuno di essi è rivestito da una particolare membrana che ne favorisce i movimenti. C’è poi un dettaglio non indifferente che ha a che fare con uno dei comportamenti tipici di qualsiasi polpo.

Visto che il polpo Dumbo vive negli abissi più profondi, non ha alcuna sacca per l’inchiostro, in quanto sarebbe totalmente inutile in questi ambienti. Se ne possono trovare diversi esemplari in California, tanto è vero che una delle specie prende il nome scientifico proprio dallo Stato americano (in questo caso le profondità massime non superano i 350 metri). In Giappone, invece, questo animale può spingersi molto più a fondo, nello specifico 560 metri. C’è ancora molto da sapere e scoprire su queste specie così affascinanti e fuori dal comune, ma la scienza sta facendo di tutto per farsi trovare pronta.