Come disattivare servizi a pagamento PosteMobile

Fonte foto: fizkes / Shutterstock.com

I servizi a sovrapprezzo, detti anche VAS (valute added services), sono dei servizi a pagamento a cui gli utenti PosteMobile hanno la possibilità di accedere, sfruttando il credito residuo abbinato alla propria SIM. Si tratta di un particolare tipo di servizi a cui è possibile accedere anche con altri operatori di telefonia mobile.

Questi servizi a pagamento possono tornare utili in alcuni casi. Nella maggior parte delle volte, però, vengono attivati inconsapevolmente dall’utente, durante la navigazione online oppure cliccando su di un link di phishing. Per questo motivo, è importante capire come attivare il blocco per i servizi a pagamento per la SIM PosteMobile.

Vediamo, quindi, come disattivare i servizi a pagamento con PosteMobile.

Disattivare servizi a pagamento PosteMobile via telefono

Il sistema più veloce per ottenere il blocco dei servizi a sovrapprezzo con PosteMobile è legato alla possibilità di contattare direttamente il Servizio Clienti dell’operatore. Basterà chiamare al numero 160 per parlare con l’assistenza e richiedere l’immediato blocco dei VAS, in modo da evitare ulteriori addebiti non richiesti.

Con il blocco, la propria SIM PosteMobile non potrà più attivare alcun servizio a pagamento e il credito disponibile resterà al sicuro, evitando addebiti non richiesti legati all’attivazione involontaria di uno dei VAS. In caso di necessità, è sempre possibile riattivare i VAS contattando l’assistenza via telefono. Il blocco dei VAS non elimina la possibilità di usare il numero di cellulare all’estero.

Bloccare servizi a pagamento PosteMobile: gli altri metodi

C’è un altro modo per ottenere il blocco dei servizi a sovrapprezzo con PosteMobile. I clienti dell’operatore hanno la possibilità di inviare una richiesta scritta (utilizzando questo modulo) a uno di questi recapiti:

PosteMobile S.p.A Casella Postale 3000, 37138 Verona

800 242 626 (via fax)

info@postemobile.it

Per ottenere il blocco dei VAS per la propria SIM PosteMobile sarà necessario fornire tutti i dati richiesti. È possibile anche scegliere quali servizi bloccare e quali, invece, mantenere attivi. Ad esempio, c’è la possibilità di bloccare le chiamate verso numerazioni a pagamento lasciando, però, attivi i servizi premium via SMS.

In ogni caso, è necessario allegare alla richiesta anche una copia di un documento di identità, in corso di validità, dell’intestatario della SIM per cui si richiede la disattivazione dei VAS.

Rimborso servizi a pagamento PosteMobile: come fare

L’attivazione involontaria di un servizio a pagamento può comportare un danno economico per l’utente. Per questo motivo, è possibile richiedere un rimborso a PosteMobile. Per farlo, è necessario contattare immediatamente il Servizio Clienti dell’operatore, chiamando il numero 160, specificando la motivazione della richiesta e richiedendo il blocco dei servizi a pagamento.

Nel caso in cui la richiesta venga respinta, per ottenere il rimborso di servizi a pagamento attivati involontariamente, è possibile inoltrare un reclamo a PosteMobile. Per farlo bisogna inviare una comunicazione scritta a PosteMobile S.p.A. Casella Postale 3000 – 37138 Verona (VR) oppure un

fax al numero verde 800.242.626.